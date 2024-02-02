Четкий сигнал Москве: Зеленский о решении ЕС по 50 миллиардам евро Украине (видео)

Европа продемонстрировала именно такое единство, которое нужно, и таким образом взяла на себя обязательства по безопасности в отношении Украины. В то же время это — сигнал для США, что там тоже должны принять решение о помощи Украине.

Европейский совет 1 февраля единогласно утвердил новый пакет финансовой помощи для Украины на период 2024-2027 годов в размере 50 млрд. Это указывает на то, что Европа берет на себя обязательства по безопасности в отношении Украины. Об этом в своем вечернем обращении к украинскому народу 1 февраля сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня долгожданное решение Евросоюза — 50 миллиардов евро для Украины. Программа поддержки. Долговременная — на четыре года. И это означает: украинцы имеют финансовые гарантии для нашей социальной стабильности", — сказал президент.

Он добавил, что Европа продемонстрировала именно такое единство, которое нужно Украине. За такое решение проголосовали 27 государств.

"Это четкий сигнал Москве, что Европа выстоит и что Европу не сломать любыми деструктивными волнами, которые всегда придумывают в Кремле. Но в то же время это четкий сигнал через Атлантику — сигнал о том, что Европа берет на себя обязательства. Обязательства по безопасности. Сильные. Ждем решений Америки", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что 1 февраля председатель Европейского Совета Шарль Мишель рассказал, что решение о выделении 50 миллиардов Украине поддержали все 27 членов ЕС. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что выделение нового пакета помощи "доказывает мощное единство Евросоюза".

Ранее выделение финансирования для Украины блокировала Венгрия. В СМИ впоследствии появилась информация, что лидеры ЕС готовы саботировать экономику страны, если та не изменит свою позицию. В Венгрии заявляли, что их правительство шантажируют.