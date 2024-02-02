Взрывы не прекращаются: россияне превратили Мелитополь в полигон для испытаний, — мэр

Местные жители в населенном пункте постоянно слышат взрывы и гул от испытаний дронов. Массовое производство БПЛА, по словам Ивана Федорова, россияне организовали на нескольких захваченных предприятиях.

Российские войска превратили оккупированный Мелитополь и окрестности в полигон для испытаний беспилотников. Об этом сообщил мэр города в Запорожской области Иван Федоров в эфире телемарафона.

По словам чиновника, местные жители сообщают, что слышат вокруг города взрывы и гул от испытаний дронов. Собирают БПЛА на нескольких местных предприятиях.

"Ранее мы говорили, что Мелитополь – это такой логистический и административный центр оккупационных властей, а теперь можно сказать, что и центр испытаний для военной техники также расположен в Мелитополе и вокруг города. Враг организовал на некоторых учебных предприятиях сбор БПЛА", — сказал Федоров.

Он также отметил, что до полномасштабного вторжения и оккупации город славился как черешневая столица Украины. Враг же превратил его в "столицу" оккупированной Запорожской области, военную базу и полигон.

По словам Федорова, Мелитополь сейчас славится мощным партизанским движением.

"Врагу точно не спокойно на нашей земле", – сказал он.

Ранее сообщалось, что РФ перебросила на оккупированные территории 35 тысяч бойцов Росгвардии. Как отметил городской голова Мелитополя Иван Федоров, россияне используют для своей пропаганды на захваченных территориях украинских пенсионеров, привлекая их в так называемые ветеранские профсоюзы. Экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев, в свою очередь, отмечает, что бойцов Росгвардии отправили в оккупированные регионы для охраны и проведения президентских выборов.