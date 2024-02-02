Российский самолет уронил авиабомбу ФАБ-500 на оккупированной Луганщине, — СМИ (фото)

Российская авиабомба могла снести частные жилые дома на целой улице в населенном пункте на Луганщине. Жителей эвакуировали, однако боеприпас еще не обезвредили.

1 февраля в городке Зимогорье в оккупированной части Луганской области упала российская фугасная авиабомба весом 500 кг, которую самолет ВС РФ не донес до линии фронта на востоке. Жителей одной из улиц эвакуировали и планируют обезвреживание боеприпаса. О деталях инцидента с ФАБ-500 говорится в заметке Telegram-канала ASTRA.

В заметке указано, что ФАБ-500 упал на улице Пархоменко в Зимогорье — городке на территории оккупированной Луганской области.

Жителей улицы эвакуировали. На 2 февраля запланировано обезвреживание авиабомбы: ее осмотрят и вывезут подрывники.

Улица Пархоменко в Зимогорье, где произошел сход ФАБ-500 Фото: Google Maps

Зимогорье — населенный пункт, который с 2014 года находится в оккупации. До войны там проживало около 11 тыс. человек. Расстояние до линии фронта на востоке, например, до позиций ВСУ под Бахмутом — около 70 км.

Где расположено Зимогорье Фото: DeepState

Отметим, в Telegram-канале представителя оккупационной власти Леонида Пасечника нет комментариев относительно инцидента 1 февраля. Также о происшествии ничего не сообщили в так называемом "МВД ЛНР".

ФАБ ВС РФ — детали инцидентов с авиабомбами

Фугасная авиабомба, весом 500 кг — снаряд, предназначенный для ударов по командным пунктам, бронетехнике и живой силе. Радиус поражения ФАБ-500 составляет около 250 м (улица Пархоменко, застроенная частными домами, имеет ориентировочно длину 500 м). Согласно отчету Генштаба ВСУ, опубликованному утром 2 февраля, в течение предыдущих суток враг применил ФАБы, а также другие авиационные средства поражения, обстреляв 12 населенных пунктов на восточном отрезке фронта.

Отметим, ранее Фокус писал о ряде инцидентов с российскими ФАБами, а также с управляемыми авиабомбами (КАБами), которые авиация ВС РФ не доносит до фронта, а роняет на головы гражданских. Предыдущее такое событие произошло, в частности, 29 января — под угрозой оказались жители сел в Белгородской области — Постников и Стрелковое. Как выяснилось, самолет уронил ФАБ-250. 8 января аналогичный снаряд упал в Рубежном: тогда Леонид Пасечник заявил, что произошло "нештатное схождение".

28 декабря 2023 года в СМИ сообщили, что российские власти переделывают неуправляемые фугасные авиабомбы в управляемые. Таким образом их дальность поражения возрастает на 110 км, уверены представители власти РФ. Уже 12 января показали результат — КАБ-1500, снаряд, нагруженный 675 кг тротила.

Напоминаем, 30 января Министерство обороны Великобритании объяснило, почему российская авиация так часто впускает авиабомбы на гражданские населенные пункты.