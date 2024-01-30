Самолеты РФ в пятый раз уронили авиабомбы на собственные села: в Британии объяснили, почему так происходит

Подобные инциденты могут случаться из-за плохой комплектации при вооружении самолета перед вылетом и ненадлежащего выполнения экипажем задач, считают в британской разведке.

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Уже пятый раз за год самолеты Воздушно-космических сил Российской Федерации роняют авиабомбы на собственную территорию. Об этом сообщили в отчете Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).

Российское издание ASTRA со ссылкой на источники сообщило, что 27 января самолеты РФ случайно уронили два неуправляемых боеприпаса ФАБ-250 на два села в Белгородской области. В частности, первая авиабомба упала в хуторе Постников Корочанского района, а вторая на улице в селе Стрелковое, в результате чего местные власти эвакуировали около 150 человек в радиусе 500 метров от места падения боеприпаса.

"Это уже четвертый аварийный российский авиационный сброс боеприпасов на собственную территорию в этом месяце", — говорится в сообщении.

В британской разведке отметили, что за год это уже пятый случай, тогда как первый произошел в Белгороде 20 апреля 2023 года.

В оборонном ведомстве Британии не могут подтвердить, происходят ли такие инциденты из-за плохой комплектации во время вооружения самолета перед вылетом или ненадлежащего выполнения экипажем своих задач. Вероятно, это происходит по обеим причинам.

Кроме этого, в Британии убеждены, что растущая частота таких событий может свидетельствовать об определенной "усталости" воздушного и наземного российских экипажей на линии фронта и о ненадлежащей подготовке.

Напомним, 8 января стало известно, что российский самолет уронил авиабомбу ФАБ-250 на пути к линии фронта. Она упала на временно оккупированной территории Луганской области.

21 мая 2023 года украинский журналист Денис Казанский рассказал, что российские оккупанты уронили авиабомбу на временно оккупированный город Енакиево Донецкой области. В результате чего были повреждены жилые дома, на месте падения образовалась большая воронка.