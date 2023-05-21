Авиабомба ВС РФ "сошла" с самолета: взрыв повредил жилые дома в Енакиево (фото, видео)

Из-за прилета снаряда по частному сектору чудом никто не погиб, а на месте взрыва образовалась большая воронка. Случай аналогичный недавним "сходам" трех авиабомб в Белгороде.

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Российские военные упустили авиабомбу, которая упала на оккупированный город Енакиево Донецкой области. Об этом сообщил 21 мая в Teelgram украинский журналист и блогер Денис Казанский.

"Очередная российская авиабомба сорвалась с самолета и упала на жилые дома. На этот раз в Енакиево. Случай, аналогичный тому, что недавно был в Белгороде. И опять чудом никто не погиб", — отметил он.

В результате взрыва бомбы были повреждены жилые дома, а на месте падения образовалась большая воронка.

Казанский представил видео разрушений — на кадрах виды поврежденные дома в частном секторе и большая яма от прилета снаряда. Российские военкоры сообщали о якобы работе систем ПВО над Енакиево.

Напомним, что 9 мая специалисты ГСЧС нашли и ликвидировали 500-килограммовую российскую авиабомбу в Запорожской области.

В Белгородской области 4 мая одна из местных жительниц нашла на огороде третью авиабомбу ФАБ-500, которую "потеряли" оккупанты.

Министерство обороны России в конце апреля говорило, что в Белгороде был взрыв из-за "нештатного схода авиационного боеприпаса", который нес бомбардировщик Су-34.