Авіабомба ЗС РФ "зійшла" з літака: вибух пошкодив житлові будинки в Єнакієвому (фото, відео)

Через приліт снаряда у приватний сектор дивом ніхто не загинув, а на місці вибуху утворилася велика вирва. Випадок аналогічний нещодавнім "сходам" трьох авіабомб у Бєлгороді.

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Російські військові упустили авіабомбу, яка впала на окуповане місто Єнакієве Донецької області. Про це повідомив 21 травня у Teelgram український журналіст та блогер Денис Казанський.

"Чергова російська авіабомба зірвалася з літака і впала на житлові будинки. Цього разу в Єнакієвому. Випадок аналогічний тому, що нещодавно був у Бєлгороді. І знову дивом ніхто не загинув", — зазначив він.

Внаслідок вибуху бомби було пошкоджено житлові будинки, а на місці падіння утворилася велика вирва.

Казанський представив відео руйнувань — на кадрах види пошкоджених будинків у приватному секторі та велика яма від прильоту снаряда. Російські військкори повідомляли про нібито роботу систем ППО над Єнакієвим.

Нагадаємо, що 9 травня фахівці ДСНС знайшли та ліквідували 500-кілограмову російську авіабомбу у Запорізькій області.

У Бєлгородській області 4 травня одна з місцевих мешканок знайшла на городі третю авіабомбу ФАБ-500, яку "втратили" окупанти.

Міністерство оборони Росії наприкінці квітня говорило, що в Бєлгороді був вибух через "нештатне сходження авіаційного боєприпасу", яке ніс бомбардувальник Су-34.