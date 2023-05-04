У РФ знайшли третю бомбу ФАБ-500, якою ЗС РФ збиралися атакувати Харків (фото)

Авіаційна бомба, яку "загубив" винищувач, впала на город місцевої мешканки та закопалася там у землю. Вибухотехніки не поспішали її ліквідувати — чекали на стійку суху погоду.

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На Бєлгородщині місцева мешканка знайшла у себе на городі авіабомбу ФАБ-500. Інформація про це з'явилася у російському телеграм-каналі Shot у четвер, 4 травня.

Авіабомбу, що не розірвалася, знайшли в бєлгородському селі Головчино, розташованому за 10 км від кордону з Україною. ФАБ-500 упала на город місцевої мешканки.

За інформацією РосЗМІ, авіаційна бомба закопалася під землю близько тижня тому. Господиня присадибної ділянки почула звук удару, виявила вирву та повідомила про інцидент рятувальникам.

Ті зокрема для того, щоб уникнути жертв, евакуювали 56 мешканців села. Однак і після цього сапери не стали підривати ФАБ-500. Вони чекали, коли настане тепла погода без опадів. Весь цей час евакуйованим людям не дозволяли повернутися до своїх будинків.

У селі Головчино Білгородської області знайшли ще одну авіаційну бомбу, якою ЗС РФ мали атакувати Харків Фото: LIFE SHOT

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли про те, що 22 квітня в Бєлгороді евакуювали 3000 осіб, щоб витягти авіабомбу ФАБ-500, що впала. Боєприпас, який впав у Бєлгороді, виявився напівтонною фугасною авіабомбою. Сапери знайшли її на глибині 7 метрів та вивезли на полігон Міноборони РФ.

Також у вільному доступі з'явилася інформація про те, що наприкінці квітня у російському місті Бєлгород пролунав потужний вибух, внаслідок якого в асфальті утворилася вирва. Причиною стало падіння авіаційної бомби.