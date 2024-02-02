"Задание этого года": что означают удары по аэродрому Бельбек в Крыму, — эксперт (видео)

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан заметил, что российская противовоздушная оборона "дырявая", если простила пять украинских ракет. Однако защита Крымского моста — более серьезная, поскольку рядом расположены даже подводные комплексы ПВО.

Украинские Силы обороны в 2024 году способны приблизиться к оккупированному россиянами Крыму или полностью его освободить. Об этом свидетельствуют массированные ракетные удары по военным базам ВС РФ, в частности — по аэродрому "Бельбек", на котором стоит авиация для противодействия ВСУ на юге. О предстоящих задачах украинских военных летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал на портале "24 канал".

Свитан объяснил, что удар пяти ракет SCALP/Storm Shadow — это взрыв 2 тысяч тонн взрывчатки. Согласно ожиданиям, могли получить повреждения и самолеты, и "аэродромно-техническое обеспечение". Массовая атака, которая состоялась 31 января, а также серия предыдущих ударов, говорит об активизации ВСУ в направлении Крыма и вполне возможно, что в течение года полуостров или освободят, или к нему приблизятся.

"Это свидетельствует о том, что задача выйти в этом году на Крым, начать освобождать или освободить — выполнима", — заявил военный летчик.

Собеседник журналистов отметил, что на аэродроме "Бельбек" дислоцируются самолеты ВС РФ, которые работают на Херсонском и Запорожском направлении. Подтвердил, что 20 ракет, которые могли запуститься с десяти украинских самолетов — это "действительно успех".

"То, что наши ракеты до него [аэродрома — ред.] дошли, это означает, что ПВО противника не существует: оно дырявое".

Также полковник ВСУ в запасе заметил, что в Крыму есть и другие, более серьезные, цели — это Крымский мост, который находится под более сильной защитой. По его словам, там "многоэшелонированная оборона, начиная с подводных сил ПВО и заканчивая космическими".

Взрывы в Крыму — детали событий в Бельбеке

Отметим, 31 января жители оккупированного Крыма увидели столб дыма и пожар в направлении военного аэродрома "Бельбек", расположенного неподалеку от Севастополя. Представители Минобороны РФ заявили, что ВСУ ударили по базе россиян двадцатью ракетами, которые все якобы сбиты силами ПВО.

OSINT-расследователи установили координаты возможных точек попаданий на аэродроме. Указали, что ракеты могли попасть по подземному командному пункту, пункту связи и по радиолокационной станции для поддержки работы ЗРК С-400 "Триумф". Также рядом расположены склады с топливом и боезапасом.

Эксперты отметили, что по "Бельбеку" могли попасть ракетами SCALP/Storm Shadow, которые предназначены для разрушения прочных бункеров. Поэтому вряд ли их целями были именно российские военные самолеты. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат перечислил виды воздушных судов, которые дислоцировались в аэропорту, и предложил подождать спутниковые фотографии, которые покажут разрушения.

Напоминаем, 1 февраля в сети опубликовали фотографии последствий удара ракет по аэродрому "Бельбек". Фотографии не спутниковые: на них видно пожар на месте попаданий. 2 февраля росСМИ сообщили, что в командном пункте аэропорта мог погибнуть российский генерал.