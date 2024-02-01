"Есть инструменты": в Воздушных силах рассказали, чем добрались до аэродрома "Бельбек" (видео)

На аэродроме базируются четыре типа российских военных самолетов, пояснил представитель Воздушных сил. Получили ли они повреждения, станет известно после появления спутниковых снимков.

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У украинских Сил обороны есть оружие, которое может достать до военной базы РФ на аэродроме "Бельбек". Подобного вооружения Украина хотела бы получить больше. Об атаке украинских ракет на позиции врага в оккупированном Крыму в эфире "Радио Свобода" рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Игнат отметил, что удары по военным базам РФ в Крыму "не являются чем-то новым для ВСУ". Сообщил, что атаку совершили самолеты тактической авиации, запустив крылатые ракеты. Какие именно ракеты из имеющегося у украинцев арсенала, военный не объяснил. По его словам, у Украины есть средства, чтобы и в дальнейшем вредить противнику. Однако украинцам хотелось бы, что было больше "средств поражения".

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Российская ПВО недоработала: в ВСУ прокомментировали удары по аэродрому "Бельбек"

"Мы методично и регулярно наносим удары, чтобы уменьшать их боевую способность. Мы это можем сейчас сделать, потому что имеем некоторые инструменты. Конечно, надо больше и самих средств поражения, и самолетов. Самолеты хотелось бы быстрее получить от наших партнеров для того, чтобы нам увеличить способности в этом случае".

Также Игнат ответил на вопрос, какие именно объекты могли поразить ракеты. Пока он не может подтвердить, получили ли повреждения российские военные самолеты, которые там обычно базируются: Су-27, МиГ-29, Су-30, МиГ-31е. Офицер предложил подождать, пока появятся спутниковые снимки, из которых все станет понятно.

Удар по аэродрому Бельбек — детали

Отметим, о взрывах в районе аэродрома "Бельбек" под Севастополем стало известно утром 31 января. Местные жители опубликовали видео с места событий: зафиксировали столб дыма и следы от ракет ПВО. В Минобороны РФ впоследствии заявили, что сбили все 20 ракет, которые летели в направлении военной базы. Под удар мог попасть подземный командный бункер, пункт связи, РЛС, или склады топлива, или склады боекомплекта, сообщили эксперты.

Между тем Франция 26 января заявила, что предоставит Украине новую партию дальнобойных авиационных ракет SCALP. В официальном сообщении указывалось, что поступит 40 ракет, но не указано — когда именно. Ранее глава правительства Великобритании Риши Сунак подтвердил, что Украина и дальше будет получать ракеты Storm Shadow, которые имеют схожие характеристики.

Напоминаем, 31 января появились сообщения СМИ о предоставлении ВСУ управляемых ракет GLSDB. Между тем эксперты проанализировали военную помощь партнеров и сделали вывод, что ракеты полностью покрывают оккупированные Россией территории, включая Крым.