Теряют до 70% штурмовиков: сколько бойцов ВС РФ на левобережье Днепра, — Гуменюк (видео)

Пресс-секретарь ОК "Юг" рассказала, что в российской армии возникла традиция "беречь" технику. Враг не применяет бронемашины, чтобы они не стали целями для ВСУ.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк раскрыла количество российских оккупантов, которые находятся на левобережье в Херсонской и Запорожской областях. Об этом известно из эфира телемарафона от 2 февраля.

Военная отметила, что группировка ВС РФ на левом берегу постоянно меняется как в количественном, так и качественном составе.

"Потому что, страдая от неудачных штурмовых действий, они теряют в каждой штурмовой группе до 70% личного состава. Следовательно, и подразделения вынуждены постоянно маневрировать и перебрасываться на разные направления. Сейчас общая группировка врага на левом берегу (Херсонщина, Запорожье) оценивается в более 70 тысяч личного состава и сотни единиц вооружения и техники", — рассказала Гуменюк.

Однако, по ее словам, не все эти оккупанты находятся непосредственно вдоль линии фронта.

"Они находятся в более глубоких тылах, откуда подтягиваются как дополнительный ресурс", — объяснила пресс-секретарь.

Ситуация на левобережье Днепра

Гуменюк сообщила, что обстановка на левом берегу очень сложная. Динамика российских штурмов истощает, но Силы обороны дают отпор врагу.

"Если в позапрошлые сутки это было только три попытки штурмовых действий, то за прошедшие сутки они активизировались до 13 таких попыток", — проинформировала военная.

По ее словам, постоянной традицией остается то, что российские захватчики не используют бронетехнику. В ВС РФ понимают, что будут ее терять, поэтому стараются беречь.

"Они осознают, что тот период времени, который мы уже удерживаем эти плацдармы и работаем над их расширением, очевидно направлен на их дальнейшее укрепление и наше продвижение. Они пытаются нам препятствовать в этом, а мы делаем свою работу", — добавила Гуменюк.

Комментарий Натальи Гуменюк (о ситуации на левобережье — с 4:34)

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