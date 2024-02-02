Целый набор "услуг": коррупция сильно влияет на эффективность ВС РФ, — британская разведка

По данным аналитиков, в оккупационных войсках есть целая система взяток, которая позволяет бойцам противника взять отпуск или же получить фальшивую справку о ранении.

Одна из ключевых проблем российской армии заключается в коррупции, что значительно подрывает ее эффективность. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании.

По данным аналитиков, им удалось разобрать статью российского издания "Верстка", которое и написало о том, что коррупция в оккупационных войсках колоссальная. Анализ выявил модели коррупции и систему взяток, которые использовали российские военнослужащие и их командиры.

Взятки давали и требовали за различные услуги для военнослужащих российских оккупантов. Среди них можно выделить: отпуск, аттестация физической подготовки, воинское звание, водительское удостоверение и так далее. Также, как отмечают в британской разведке, в такой способ россияне пытались избежать наказания за использование смартфонов или пьянство.

"После февраля 2022 года набор "услуг" был расширен и теперь включает в себя справки о ранениях, награды за участие в специальной военной операции и уклонение от отправки на боевое задание. Эта деятельность может быть очень прибыльной для коррумпированных офицеров", — говорится в сообщении.

Отдельно в британской разведке рассказали о тарифах, которые обнародовало российское медиа. К примеру, для избежания отправки на передовую россиянам нужно было заплатить от 40 тысяч рублей. Справка о ранениях обходилась уже до миллиона рублей.

"Коррупция уже давно является проблемой в Вооруженных силах России. Журналист Дмитрий Холодов исследовал военную коррупцию в 1990-х годах и был убит в Москве бомбой в портфеле в октябре 1994 года. Вероятно, коррупция значительно подрывает эффективность российской армии. Существует лишь отдаленная вероятность что будет достигнут значительный прогресс в снижении уровня коррупции", — подытожили отчет британцы.

В британской разведке рассказали, как коррупция влияет на эффективность ВС РФ Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 22 января сообщалось, что в РФ за "фейки" об армии будут отбирать имущество. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму. По словам спикера Вячеслава Володина, за дискредитацию и распространение фейков о российской армии виновные должны понести заслуженные наказания и возместить России нанесенный ущерб за счет своего имущества.