Мэр Мелитополя Иван Федоров возглавил Запорожскую ОВА, — указ Зеленского (фото)

По словам Ивана Федорова, который с декабря 2020 года был городским головой Мелитополя, цель на новом посту остается прежней — объединить усилия и приблизить победу Украины. В первую очередь он планирует работать над обороноспособностью Запорожской области.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил мэра Мелитополя Ивана Федорова новым председателем Запорожской ОВА. Указ опубликован на президентском сайте.

"Назначить Федорова Ивана Сергеевича главой Запорожской облгосадминистрации", — сообщается в документе.

"Сегодня президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил меня главой Запорожской областной военной администрации", – написал в телеграм-канале Иван Федоров и поблагодарил за оказанное доверие.

По его словам, цель на новом посту остается прежней — объединить усилия и приблизить победу Украины. Он пообещал сосредоточится на следующих задачах:

усиление обороноспособности Запорожской области и поддержка военных;

помощь жителям и переселенцам на подконтрольной Украине территории и поддержка людей, которые остаются под оккупацией;

работа общин после деоккупации.

"В течение двух лет полномасштабной войны вместе с командой Мелитополя делал это на должности городского головы. Теперь беру ответственность за консолидацию совместных действий общин Запорожской области на областном уровне", — отметил Федоров.

Что известно об Иване Федорове

35-летний Иван Федоров занимал должность мэра Мелитополя с 2020 года, прежде работал на должностях замглавы мэра по вопросам, связанным с работой исполнительных органов, первым заместителем председателя Запорожской ОВА. В его резюме есть и несколько месяцев работы в Киевской горадминистрации.

11 марта 2022 года российские войска похитили Федорова возле здания мелитопольского кризисного центра. Впоследствии он рассказывал, что в течение шести дней его держали в следственном изоляторе и допрашивали — пытались выяснить обстановку в городе, требовали прекратить протесты в городе тех, кто не хотел жить в РФ, передать свои полномочия другому человеку.

16 марта 2022 года Федорова обменяли на девятерых российских солдат.

Напомним, что 31 января сообщалось о том, что РФ перебросила на оккупированные территории около 35 тысяч бойцов Росгвардии и готовится к выборам.

Также сообщалось, что 8 января Иван Федоров рассказывал о гуманитарной катастрофе и последовательных убийствах украинцев в Запорожской области.