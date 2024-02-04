Должны воевать до конца: Россия перестала освобождать со службы завербованных заключенных

Журналисты отмечают, что сейчас для заключенных единственный способ уйти со служб — получить государственную награду, потерять дееспособность, достичь предельного возраста или дожить до окончания войны.

Уже больше года РФ вербует заключенных воевать в Украине, предлагая им помилование и свободу через 6 месяцев службы. Впрочем, сейчас это соглашение перестало действовать. Об этом пишет ВВС.

По информации издания, теперь экс-осужденные россияне больше не получают помилования, сталкиваются с жесткими условиями и вместо того, чтобы вернуться домой раньше, они должны воевать до конца войны.

"Если вы подпишетесь сейчас, будьте готовы умереть. Раньше вы могли служить шесть месяцев. Но теперь вы должны дотянуть до конца войны", — рассказал мужчина по имени Сергей, боец подразделения "Шторм V" в чате для бывших российских пленных, воюющих в Украине.

После смерти главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, ЧВК "Вагнер" отошла в прошлое, и теперь условия для заключенных стали более суровыми.

Одна женщина из Забайкальского края Дальнего Востока России, пожелавшая остаться неизвестной, рассказала ВВС, что ее мужа завербовали в один из отрядов "Шторм V" осенью 2023 года.

"В этом феврале исполнилось бы 15 лет с момента вынесения приговора. У него осталось еще четыре. Условия в тюрьме были нормальные. Он мог продолжать отбывать наказание, но это был единственный способ быстро вернуть его домой", — сказала она.

По ее словам, его контракт с Минобороны России заключен на год, а не на полгода, как у предыдущих пленных. А когда время мужчины закончится, он не получит помилования и не сможет сразу поехать домой, поскольку контракт "автоматически продлят".

Публикации в социальных сетях других россиян, чьи родственники служат в подразделениях "Шторм V", указывают на то, что им также придется оставаться на передовой до завершения того, что Москва называет своей "специальной военной операцией".

Шансы выжить — примерно 25%

Заключенных предупреждают об этом, когда они подписываются, и это соответствует указу Владимира Путина от сентября 2022 года, который, по сути, означает, что после окончания срока действия контракта он фактически не может быть расторгнут и возобновляется.

Теперь единственный способ для заключенных получить полное освобождение — получить государственную награду, стать недееспособным, достичь предельного возраста или дожить до окончания войны.

Вместо помилования бывшие заключенные теперь получают условно-досрочное освобождение после окончания срока службы в армии. Это означает, что если их признают виновными в совершении нового преступления, их приговор также будет отражать их предыдущие судимости.

"Ваши шансы выжить — примерно 25%. Я был штурмовиком пять месяцев. Из нашего взвода, который насчитывает примерно 100 человек, живы только 38", — рассказал один из завербованных в тюрьме россиянин.

Многие военнослужащие Storm V тренируются на полигоне только 10 дней перед тем, как их отправляют на передовую. Известно несколько десятков случаев, когда осужденные оказывались на передовой только после трех-пяти дней обучения.

Один из мужчин говорит, что с 2014 года несколько раз сидел в тюрьме за тяжкие телесные повреждения и кражи. В октябре он подписал контракт с Минобороны и ушел на фронт из заведения строгого режима. Он рассказал, что бойцов Шторм V часто отправляют на "бессмысленные штурмы", из которых возвращаются лишь несколько человек. По его словам, если они отказываются идти, их бросают в яму в земле и не дают еды.

"Удачи не хватит. Я уже знаю, что не успею", — рассказывает он о своем шансе выжить на передовой.

Напомним, что зеки из "Шторм Z" пожаловались Путину на невыполнение обещаний с зарплатой и оформлением документов. Командир "Шторм Z" отметил, что подобные проблемы наблюдаются не только в его роте, но и у других добровольцев в разных регионах России.

В ноябре 2023 года командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что враг для штурма украинских позиций по всем направлениям использовал подразделения "Шторм Z".