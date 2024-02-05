Лучшая реклама западного оружия: А-50 и Ил-22 уничтожили впервые в истории, — Игнат (видео)

По словам представителя командования Воздушных сил, западные союзники аплодируют после успешного уничтожения российской авиации. Сбитый А-50, ко всему прочему, стал еще и репутационной потерей для Кремля.

14 января этого года Воздушные силы ВСУ впервые в своей истории уничтожили самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. А-50 российских войск был подбит вместе с сопровождавшим его воздушным командным пунктом Ил-22М — и это лучшая реклама западного оружия. Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в интервью Центру противодействия дезинформации.

Сведения о сбитых А-50 и Ил-22М11 появились вечером 14 января. На борту А-50 находились по большей части молодые офицеры и полковник.

Юрий Игнат — о сбитом А-50 (с 28:25)

"Уничтожение А-50 еще и в придачу с Ил-22, который в связке работает — это впервые в истории такой самолет был уничтожен. Западный мир аплодирует", — отметил Игнат, добавив, что подобные операции служат лучшей рекламой зарубежных вооружений.

Уничтожение А-50, ко всему прочему, стало и серьезным имиджевым ударом по режиму главы Кремля Владимира Путина. Он назвал этот самолет "жирной целью" и уточнил, что в Воздушных силах мечтали такой самолет уничтожить.

"Вы не представляете, какая радость была среди тех, кто это сделал, какая радость была на командном пункте. Это действительно вдохновляет", — отметил Игнат.

Напомним, что бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес объяснил, как ВСУ сбили самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Также сообщалось, что, по словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, в российских соцсетях стали появляться некрологи пилотам. Офицер напомнил, что у РФ есть еще несколько единиц А-50.