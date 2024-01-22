Уничтожение А-50 в Приазовье: как потеря пилотов может повлиять на ситуацию на фронте (видео)

По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, в российских пабликах участились некрологи с пилотами. Офицер отдельно напоминает, что Россия имеет еще несколько единиц А-50.

Related video

Представитель командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что во время уничтожения российской авиации враг теряет прежде всего молодых офицеров. Об этом он сообщил во время телемарафона.

"Я уже тоже смотрел в их пабликах "вечного полета, братья" рубрику, где некрологи уже появляются потихоньку. Видим, что там и полковник есть. Но прежде всего молодые офицеры", — сказал Юрий Игнат.

Важно

Новая законная цель: россияне разместили борт А-50 на гражданском аэродроме (фото)

Он отметил, что удивился, что младшие лейтенанты были на бортах самолетов А50 и Ил-22, которые уничтожили Воздушные силы ВСУ. По словам Игната, молодой офицер является выпускником военного вуза, в котором учился 5 лет, также он еще несколько лет практиковался в войсках и имеет минимум два года опыта участия в боевых действиях. В результате такие потери могут создать определенные неудобства и проблемы для врага.

Юрий Игнат отметил, что у противника стало меньше самолетов и экипажа, в результате их возможности несколько уменьшились, а украинским военным "стало лучше".

Кроме этого, он рассказал, что вскоре в акватории Азовского моря появился другой российский самолет А-50, однако уже не подлетал так близко. Тогда как чем ближе он подлетает к украинскому побережью, тем дальше он может проводить радиолокационную разведку. Также этот самолет является вовсе не новым, а лишь "другим".

Сколько бортов А-50 осталось у ВКС РФ

"Мы не говорим о десятках. Речь шла о восьми, речь шла о пяти исправных модернизированных. Разные данные. Но вот примерно такое количество", — сказал он.

Представитель ПС сообщил, что если их было пять, один сбили, то осталось четыре. Иногда борта А-50 выполняли задачи и по трое на подступах к Украине — на севере, востоке и юге.

"Летают они (А-50, — ред.) вместе с тем Ил-22, который является воздушным командным пунктом и тоже получает информацию с того же А-50 для управления войсками", — добавил Юрий Игнат.

Смотрите с 6:00

Напомним, вечером 14 января Воздушные силы ВСУ уничтожили над акваторией Азовского моря самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления врага Ил-22. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил успех операции в Приазовье.

19 января представитель ГУР МОУ Андрей Юсов рассказал, что у РФ осталось до десяти самолетов А-50, представленных двумя различными модификациями. По его словам, враг не может изготавливать новые борта такого типа.