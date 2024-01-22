Знищення А-50 в Приазов'ї: як втрата пілотів може вплинути на ситуацію на фронті (відео)

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, у російських пабліках почастішали некрологи з пілотами. Офіцер окремо нагадує, що Росія має ще кілька одиниць А-50.

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Речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що під час знищення російської авіації ворог втрачає передусім молодих офіцерів. Про це він повідомив під час телемарафону.

"Я вже теж дивився в їхніх пабліках "вечного полета, братья" рубрику, де некрологи вже з'являються потихеньку. Бачимо, що там і полковник є. Але передусім молоді офіцери", — сказав Юрій Ігнат.

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Він зазначив, що здивувався, що молодші лейтенанти були на бортах літаків А50 та Іл-22, які знищили Повітряні сили ЗСУ. Зі слів Ігната, молодий офіцер є випускником військового вишу, в якому навчався 5 років, також він ще декілька років практикувався у військах та має мінімум два роки досвіду участі в бойових діях. У результаті такі втрати можуть створити певні незручності та проблеми для ворога.

Юрій Ігнат наголосив, що в противника стало менше літаків та екіпажу, в результаті їхні спроможності дещо зменшилися, а українським військовим "стало краще".

Крім цього, він розповів, що невдовзі в акваторії Азовського моря з'явився інший російський літак А-50, проте вже не підлітав так близько. Тоді як чим ближче він підлітає до українського узбережжя, тим далі він може проводити радіолокаційну розвідку. Також цей літак є зовсім не новим, а лише "іншим".

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"Ми не говоримо про десятки. Мова йшла про вісім, мова йшла про п'ять справних модернізованих. Різні дані. Але от приблизно така кількість", — сказав він.

Речник ПС повідомив, що якщо їх було п'ять, один збили, то залишилося чотири. Інколи борти А-50 виконували завдання і по троє на підступах до України — на півночі, сході та півдні.

"Літають вони (А-50, — ред.) разом із тим Іл-22, який є повітряним командним пунктом і теж отримує інформацію з того ж таки А-50 для управління військами", — додав Юрій Ігнат.

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Нагадаємо, ввечері 14 січня Повітряні сили ЗСУ знищили над акваторією Азовського моря літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління ворога Іл-22. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив успіх операції в Приазов'ї.

19 січня представник ГУР МОУ Андрій Юсов розповів, що у РФ залишилося до десяти літаків А-50, представлених двома різними модифікаціями. З його слів, ворог не може виготовляти нові борти такого типу.