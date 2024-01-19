Втратили можливість виробляти А-50: в ГУР розповіли, скільки таких літаків залишилося в РФ

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов зазначив, що знищення ДРЛО для окупантів — це суттєва втрата коштів. Крім того, таке озброєння вже не повернеться на поле бою.

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У російських окупантів залишилося до десяти літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50, представлених двома різними модифікаціями. Крім того, РФ не може виготовляти нові літаки цього типу. Про це у пʼятницю, 19 січня, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Важливий факт, Росія сьогодні втратила можливість виробляти подібні літаки. Тому втрата кожної такої одиниці — це кратно збільшена втрата, вона не відновлювальна", — наголошує Юсов.

Крім того, за словами представника ГУР, знищення літака А-50 над Азовським морем — це й суттєва втрата коштів для російських окупантів.

"Це величезна втрата, якщо говорити про суми коштів, але, крім цього, це те, що вони не можуть повернутися на поле бою", — додає Юсов.

Також представник розвідки зазначив, що реакцію росіян на збиття А-50 та пошкодження Іл-22 можна порівняти з реакцією на знищення крейсера "Москва".

"Це також дуже знакові події й дії українських Сил оборони дуже успішні. Заперечення, замовчування й визнання", — йдеться у повідомленні.

За інформацією Юсова, противник ще не скоро зможе відновити пошкоджений Іл-22. Зокрема повертатись на попередні позиції терористи також не планують через страх знову зазнати атаки Сил оборони й Повітряних сил.

Знищення літака А-50 над Азовським морем

Ввечері 14 січня Повітряні сили ЗСУ знищили літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління ворога Іл-22 над Азовським морем. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив успішність операції.

15 січня спікер президента Російської Федерації Дмитро Пєсков зауважив, що у Кремлі нібито не має даних щодо того, що будь-які російські літаки були збиті українськими бійцями.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 16 січня повідомили, що після знищення літака А-50 РФ згорнула частину операцій тактичної авіації в акваторії Азовського моря.