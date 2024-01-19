Потеряли возможность производить А-50: в ГУР рассказали, сколько таких самолетов осталось в РФ

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отметил, что уничтожение ДРЛО для оккупантов — это существенная потеря средств. Кроме того, такое вооружение уже не вернется на поле боя.

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У российских оккупантов осталось до десяти самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50, представленных двумя различными модификациями. Кроме того, РФ не может изготавливать новые самолеты этого типа. Об этом в пятницу, 19 января, сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Важный факт, Россия сегодня потеряла возможность производить подобные самолеты. Поэтому потеря каждой такой единицы — это кратно увеличенная потеря, она не восстановительная", — отмечает Юсов.

Кроме того, по словам представителя ГУР, уничтожение самолета А-50 над Азовским морем — это и существенная потеря средств для российских оккупантов.

"Это огромная потеря, если говорить о суммах средств, но, кроме этого, это то, что они не могут вернуться на поле боя", — добавляет Юсов.

Также представитель разведки отметил, что реакцию россиян на сбивание А-50 и повреждение Ил-22 можно сравнить с реакцией на уничтожение крейсера "Москва".

"Это также очень знаковые события и действия украинских Сил обороны очень успешны. Отрицание, замалчивание и признание", — говорится в сообщении.

По информации Юсова, противник еще не скоро сможет восстановить поврежденный Ил-22. В частности возвращаться на прежние позиции террористы также не планируют из-за страха снова подвергнуться атаке Сил обороны и Воздушных сил.

Уничтожение самолета А-50 над Азовским морем

Вечером 14 января Воздушные силы ВСУ уничтожили самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления врага Ил-22 над Азовским морем. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил успешность операции.

15 января спикер президента Российской Федерации Дмитрий Песков отметил, что в Кремле якобы не имеет данных о том, что какие-либо российские самолеты были сбиты украинскими бойцами.

Напомним, аналитики Института изучения войны в отчете за 16 января сообщили, что после уничтожения самолета А-50 РФ свернула часть операций тактической авиации в акватории Азовского моря.