Нова законна ціль: росіяни розмістили борт А-50 на цивільному аеродромі (фото)

Інформацію про нове розміщення літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 оперативно передали українським бійцям, розповіли в соцмережі.

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Російська Федерація передислокувала літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 на цивільний аеродром у Сочі (Російська Федерація). Про це повідомили в Telegram-каналі "Крымский ветер".

"На цивільному аеродромі в Сочі наразі базується російський літак ДРЛО А-50. Такий, як і той, який збили над Азовським морем", — йдеться у повідомленні.

У результаті цивільний аеродром в Сочі перетворюється на законну військову ціль для Сил оборони, наголосили в каналі "Крымский ветер". Також інформацію про борт оперативно передали Збройним силам України.

Крім цього, у Telegram-каналі опублікували фото літака А-50 в Сочі, яке передав підписник.

Літак А-50 на цивільному аеродромі в Сочі Літак А-50 на цивільному аеродромі в Сочі

Повітряні сили знищили російський літак А-50: що відомо

Ввечері 14 січня в акваторії Азовського моря Повітряні сили ЗСУ знищили літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і повітряний пункт управління противника Іл-22. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив успішну операцію.

15 січня спікер президента Російської Федерації Дмитро Пєсков повідомив, що Кремль не має даних про те, що українські військові збили будь-який російський літак.

Нагадаємо, 19 січня в Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що Повітряно-космічні сили Росії експлуатують ще один літак А-50, проте над землею та в межах Краснодарського краю (РФ). У британській розвідці вважають, що попри відсутність офіційної позиції Кремля щодо втрати борта, такі дії можуть демонструвати "мовчазне визнання" Росією успішної операції українських бійців.