Новая законная цель: россияне разместили борт А-50 на гражданском аэродроме (фото)

Информацию о новом размещении самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 оперативно передали украинским бойцам, рассказали в соцсети.

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Российская Федерация передислоцировала самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 на гражданский аэродром в Сочи (Российская Федерация). Об этом сообщили в Telegram-канале "Крымский ветер".

"На гражданском аэродроме в Сочи сейчас базируется российский самолет ДРЛО А-50. Такой, как и тот, который сбили над Азовским морем", — говорится в сообщении.

В результате гражданский аэродром в Сочи превращается в законную военную цель для Сил обороны, отметили в канале "Крымский ветер". Также информацию о борту оперативно передали Вооруженным силам Украины.

Кроме этого, в Telegram-канале опубликовали фото самолета А-50 в Сочи, которое передал подписчик.

Самолет А-50 на гражданском аэродроме в Сочи Самолет А-50 на гражданском аэродроме в Сочи

Воздушные силы уничтожили российский самолет А-50: что известно

Вечером 14 января в акватории Азовского моря Воздушные силы ВСУ уничтожили самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил успешную операцию.

15 января спикер президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не располагает данными о том, что украинские военные сбили какой-либо российский самолет.

Напомним, 19 января в Министерстве обороны Великобритании заявили, что Воздушно-космические силы России эксплуатируют еще один самолет А-50, однако над землей и в пределах Краснодарского края (РФ). В британской разведке считают, что несмотря на отсутствие официальной позиции Кремля по потере борта, такие действия могут демонстрировать "молчаливое признание" Россией успешной операции украинских бойцов.