Ситуация не "патовая": в Офисе президента объяснили слова Зеленского о фронте (видео)

По словам пресс-секретаря президента Сергея Никифорова, говоря об итогах летнего контрнаступления, глава государства заявил, что Украина смогла восстановить независимый "зерновой коридор", а вот сухопутная часть операций завершилась стагнацией.

В интервью итальянскому телеканалу RAI Владимир Зеленский не говорил о "патовой" ситуации на фронте. Речь шла о "стагнации". Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в Facebook.

Кроме того, Никифоров объяснил слова Зеленского о ситуации на сухопутной части фронта и призвал внимательнее подбирать слова, чтобы не поддерживать деструктивные нарративы.

Владимир Зеленский говорил о контрнаступательных действиях на юге Украины летом и заявил, что их морская часть дала положительный результат. Украина смогла восстановить независимый "зерновой коридор", а вот сухопутная часть операций завершилась стагнацией.

Сергей Никифоров привел оригинал ответа президента:

"Я бы сказал так: морская часть операции дала положительный эффект — мы вытеснили их корабли, Россия потеряла много кораблей, а главное, она потеряла влияние в ЧМ, и мы выстроили "зерновой коридор", независимый от России. Поэтому эта часть, прагматическая часть операции, которая влияла на экономику, на бюджет Украины, — мы ее провели положительно. Что касается сухопутной линии, вы правы и там стагнация. И это факт, потому что не хватило кое-чего. Иногда ты думаешь, что вот эта дата, вот пойдут вперед. Я считаю, что с точки зрения количества соответствующей амуниции были задержки. А задержки — это и есть просчет".

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Напомним, 4 февраля итальянский телеканал RAI опубликовал интервью с президентом Украины. Владимир Зеленский рассказал, каким видит завершение войны в Украине.

Также глава государства прокомментировал вероятное увольнение главнокомандующего ВСУ. Он заявил, что намерен провести замену ряда руководителей, и не только в армии, а всей управленческой команды.