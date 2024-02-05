Президент розкритикував частину українців за "велику помилку". Він підтвердив, що на фронті "патова ситуація", та пояснив, чому.

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Президент України Володимир Зеленський поділився думками щодо закінчення війни з Росією. Про це відомо з інтерв’ю, опублікованого у Rai1.

Лідер наголосив, що нині Україна "інша" та ближча до Європи.

"Сьогодні Україна має сильнішу армію, оснащену західними засобами. Ми більш досвідчені. Іноді ми трохи втомлені, іноді, можливо, зарозумілі, але ми не можемо дати Росії можливість перемогти", — підкреслив він.

Зеленський запевнив, що за два роки повномасштабної війни жодного разу не розглядав варіант здатись.

"Я українець, я люблю і захищаю Україну. Це мій обов'язок, не можна вірити в перемогу зла. Я знаю, що ми переможемо", — заявив він.

Про цілі Москви

Політик зазначив, що РФ не зупиниться, і це потрібно усім усвідомити.

"Росія не хоче миру, для них мир означає поразку, вони почали публічно говорити, що вони не мають наміру зупинятися, що вони ще не виконали своє завдання", — пояснив Зеленський.

З його слів, головна мета президента РФ Володимира Путіна — позбавити українців незалежності. Москва прагне, щоб Україна стала частиною російської "імперії".

Про контрнаступ

Зеленський підтвердив, що частина українців починає звикати до війни. Він назвав це "великою помилкою".

"А якщо я зробив щось не так? Так, я людина. Але я думаю, що було більше кроків вперед", — сказав український лідер.

Він визнав, що на землі нині "патова ситуація" через затримки техніки. Президент нагадав, що Росія має одну з найбільших армій у світі, і їй не бракує боєприпасів.

"Морська операція принесла позитивні результати. Росія втратила багато кораблів, і в Чорному морі нам вдалося побудувати коридор для зернових, тому ця прагматична частина операції з наслідками для економіки була проведена позитивно", — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що українцям вдалося захистити свою державу. Приблизно 26% територій залишаються тимчасово окупованими, але ЗС РФ не можуть значно просунутись на фронті.

"Ми їх зупинили", — заявив президент.

Він нагадав, що після повномасштабного вторгнення в Україні панував "великий хаос" та шок. Однак тепер "все по-іншому", адже народ почав захищати землю та родини.

"У нас не було альтернативи", — додав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вперше підтвердив, що думає замінити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

4 лютого стало відомо, що Зеленський відвідав Роботине у Запорізькій області. Прессекретар лідера Сергій Никифоров розповів, що в цей час населений пункт обстрілювали ЗС РФ.