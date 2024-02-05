Президент раскритиковал часть украинцев за "большую ошибку". Он подтвердил, что на фронте "патовая ситуация", и объяснил, почему.

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Президент Украины Владимир Зеленский поделился мыслями относительно окончания войны с Россией. Об этом известно из интервью, опубликованного в Rai1.

Лидер подчеркнул, что сейчас Украина "другая" и ближе к Европе.

"Сегодня Украина имеет более сильную армию, оснащенную западными средствами. Мы более опытные. Иногда мы немного уставшие, иногда, возможно, высокомерные, но мы не можем дать России возможность победить", — подчеркнул он.

Зеленский заверил, что за два года полномасштабной войны ни разу не рассматривал вариант сдаться.

"Я украинец, я люблю и защищаю Украину. Это мой долг, нельзя верить в победу зла. Я знаю, что мы победим", — заявил он.

О целях Москвы

Политик отметил, что РФ не остановится, и это нужно всем осознать.

"Россия не хочет мира, для них мир означает поражение, они начали публично говорить, что они не намерены останавливаться, что они еще не выполнили свою задачу", — объяснил Зеленский.

По его словам, главная цель президента РФ Владимира Путина — лишить украинцев независимости. Москва стремится, чтобы Украина стала частью российской "империи".

О контрнаступлении

Зеленский подтвердил, что часть украинцев начинает привыкать к войне. Он назвал это "большой ошибкой".

"А если я сделал что-то не так? Да, я человек. Но я думаю, что было больше шагов вперед", — сказал украинский лидер.

Он признал, что на земле сейчас "патовая ситуация" из-за задержек техники. Президент напомнил, что Россия имеет одну из крупнейших армий в мире, и ей хватает боеприпасов.

"Морская операция принесла положительные результаты. Россия потеряла много кораблей, и в Черном море нам удалось построить коридор для зерновых, поэтому эта прагматическая часть операции с последствиями для экономики была проведена положительно", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что украинцам удалось защитить свое государство. Примерно 26% территорий остаются временно оккупированными, но ВС РФ не могут значительно продвинуться на фронте.

"Мы их остановили", — заявил президент.

Он напомнил, что после полномасштабного вторжения в Украине царил "большой хаос" и шок. Однако теперь "все по-другому", ведь народ начал защищать землю и семьи.

"У нас не было альтернативы", — добавил Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил, что думает заменить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

4 февраля стало известно, что Зеленский посетил Работино в Запорожской области. Пресс-секретарь лидера Сергей Никифоров рассказал, что в это время населенный пункт обстреливали ВС РФ.