По словам журналистов, президент РФ Владимир Путин и его чиновники неоднократно угрожали эскалацией с применением ядерного оружия, особенно в случае прямого вмешательства НАТО в войну в Украине.

После начала полномасштабной войны в Украине началось значительное ядерное напряжение, поскольку Киев стремится мобилизовать своих международных союзников, в первую очередь США, с целью ослабить одну из ключевых и прибыльных стратегических отраслей Москвы. Об этом пишет издание Newsweek.

Предлагаемые международные санкции в отношении ядерной промышленности Москвы пока не получили широкой поддержки, поскольку экспорт урана из России продолжает составлять значительную часть глобальных поставок, особенно для реакторов советской конструкции. Однако Украина считает, что более тесное сотрудничество с американскими ядерными компаниями может быть ключевым решением этой проблемы.

Украина и американская компания Westinghouse Electric Corporation достигли соглашения о партнерстве, направленного на переход к западной ядерной инфраструктуре. На западе Украины планируется установить два реактора AP1000 на Хмельницкой электростанции, в то время как два других реактора ВВЭР-1000 строятся с использованием оборудования, поступившего из Болгарии.

Галущенко выражает надежду, что решение Украины перейти на новые реакторы и использовать новые источники топлива для ВВЭР привлечет внимание других европейских стран, которые до сих пор используют реакторы российской разработки. Это касается, в частности, Венгрии, Словакии, Финляндии, Болгарии и Чехии.

Westinghouse уже работает над новыми проектами в Польше, Болгарии, Румынии и других европейских странах. Другая американская компания Holtec также работает с Украиной над созданием хранилища для отработанного ядерного топлива. По словам Галущенко, это дает США отличную возможность стать ключевым игроком в ядерном секторе Европы.

"Это означает, что мы [можем] разрушить зависимость и монополию России на поставку ядерного топлива", — сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко в эксклюзивном интервью Newsweek.

Президент Владимир Путин и его представители неоднократно высказывали угрозы о возможной эскалации, включая применение ядерного оружия, особенно в случае прямого вмешательства НАТО. Одновременно захват и оккупация Россией Запорожской атомной электростанции на юге страны представляют постоянную угрозу возможной катастрофы.

"Все понимают, что это лишь вопрос времени, когда произойдет авария. Это может произойти уже сегодня. Проблема в том, что россиянам безразлично", — объяснил Герман Галущенко.

Украина давно стремится к введению санкций в отношении московской ядерной отрасли, но западные союзники сталкиваются с трудностями, учитывая потенциальное воздействие на мировые рынки ядерной энергетики. Галущенко отмечает, что фокус на российской ядерной промышленности будет оказан на одном из немногих оставшихся в России стратегических "интеллектуальных экспортов", учитывая богатую историю страны в области ядерной промышленности и ее глобальное воздействие.

Киев продвигает свой собственный атомный проект, чтобы еще больше усилить западную ядерную промышленность. В настоящее время Украина эксплуатирует четыре атомных электростанции и 15 реакторов, все из которых являются реакторами типа ВВЭР.

"Для Европы это также может быть очень важно в вопросе безопасности поставок", — сказал Галущенко, предполагая, что Украина является единственной страной, которая может легко обеспечить замену потери российской энергии.

Галущенко считает, что атака Москвы на украинскую энергетическую инфраструктуру с осени 2022 года была частично мотивирована новым экспортом электроэнергии Киева на запад.

Напомним, по информации журналистов The New York Times, политики в Германии опасаются возвращения Дональда Трампа в Белый дом. По их мнению, это будет иметь негативные последствия для НАТО и усложнит военную помощь Украине.