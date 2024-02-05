Ждал нового наступления ВС РФ: СБУ задержала чиновника Верховного Суда Украины (фото, видео)

У мужчины, который поддерживал Россию, изъяли почти 300 неучтенных патронов к стрелковому оружию, прокремлевскую литературу и специальное техническое средство незаконной слежки.

Сотрудники СБУ разоблачили чиновника Верховного Суда Украины, который оправдывал агрессию России, надеялся на скорую оккупацию российскими захватчиками территории нашего государства и ждал новое наступление войск РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В записи разговоров он отрицал суверенитет Украины. Мужчина предлагал отдать оккупантам южные области, в частности Херсонскую и Одесскую области.

Героизировал он и наемников российской ЧВК "Вагнер" в общении со своим подчиненным. Поддерживал чиновник их участие в войне против Украины.

Представитель судебного органа предлагал начать новое наступление на Украину с северного направления. Он призвал захватить Львов и соседние регионы. Нарушитель выражал свои надежды на скорую оккупацию нашего государства с последующим установлением кремлевского режима на ее территории.

Лингвистическая экспертиза, которую инициировала СБУ, подтвердила факты подрывной деятельности чиновника на РФ. Во время обысков у него обнаружили мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами преступных действий, почти 300 неучтенных патронов к стрелковому оружию, прокремлевскую литературу и специальное техническое средство незаконной слежки.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Нарушитель может оказаться в тюрьме на 8 лет.

Напомним, СБУ 5 февраля разоблачила агентов ФСБ. Задержали чиновницу горсовета в Донецкой области. По информации правоохранителей, фигуранты активно работали в Одесской, Запорожской и Донецкой областях. В частности они проводили разведку на прифронтовых территориях и изучали места накопления техники ВСУ.