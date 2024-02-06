Украина меняет места производства оружия, чтобы защититься от высокоточных ударов, — ISW

По словам директора украинской компании TAF Drones Александра Яковенко, все 12 подконтрольных предприятий переезжают на новые места каждые три месяца. В текущем году производитель планирует выпустить 350 тысяч FPV-дронов.

Украина продолжает рассредоточивать свою оборонно-промышленную базу, чтобы защититься от целенаправленных российских ударов. Директор украинской компании TAF Drones Александр Яковенко 5 февраля заявил, что компания распределила производство дронов по шести неуказанным городам. Всем 12 производственным предприятиям TAF Drones приходится менять свое место каждые три месяца. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 5 февраля.

По словам Яковенко, компания TAF Drones произвела 18 тысяч FPV-дронов в январе, на февраль запланирован выпуск 25 тысяч, на март — 30 тысяч. За 2024 год объем производства должен составить 350 тысяч FPV-дронов.

Украинские военные заявили, что Украина намерена произвести более 1 миллиона дронов в 2024 году. Рассредоточение заводов по производству дронов, вероятно, поможет защититься от российских воздушных ударов по объектам промышленной базы.

5 февраля Нидерланды объявили, что предоставят Украине еще шесть самолетов F-16. Министерство обороны страны сообщило о решении отправить шесть F-16 в дополнение к первоначально обещанным 18 истребителям после неудавшихся переговоров об их продаже американской авиационной компании Draken International. Украинские пилоты, скорее всего, будут готовиться на самолетах F-16 в учебном центре в Румынии.

Польша выделила новый кредит на совместное украинско-польское производство вооружений. Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква объявил о кредите 5 февраля, но не сообщил подробностей совместных проектов и сумму кредита.

Напомним, что у ВСУ дефицит снарядов в Авдеевке из-за ударов российских войск.

Также сообщалось, что под Бахмутом погиб 26-летний сын депутата Бучанского райсовета, который отражал вражеский штурм.