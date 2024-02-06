Работают в паре с Javelin: бойцы ВСУ под Угледаром уничтожили 40 единиц техники ВС РФ (видео)

Боец с позывным "Гагауз" использует пусковую установку Javelin с системой ночного видения, а его побратим оперативно подносит снаряды. Военнослужащие зачастую выполняют задания в "серой" зоне.

Как и в других войнах, за 23 месяца российского вторжения на самых удачливых и мастеровитых бойцов ВСУ приходится непропорционально большая часть успешных атак. Об этом сообщает Forbes.

По словам историка Майка Спайка, в воздушных боях времен Второй мировой 40% всех успешных атак следует отнести на счет 5% наиболее опытных пилотов-асов.

Ракетчик 79-й десантно-штурмовой бригады с позывным "Гагауз" в команде из двух человек противотанковыми ракетами Javelin уничтожил более 40 российских танков, бронетранспортеров и инженерных машин, еще 20 повредил. Все это — на одном участке фронта в районе Угледара.

"Я делаю свою работу эффективно", — заявил он в интервью, которое опубликовал эстонский аналитик Wartranslated.

Это одна из нескольких групп Javelin в 79-й бригаде, которая, в свою очередь, является одной из примерно ста бригад Сухопутных войск Украины.

Эти бригады получили тысячи ПТРК Javelins стоимостью 80 000 долларов. Их ракеты поражают транспортные средства противника на расстоянии более двух километров за счет инфракрасной самонаводящейся головки и бронебойной тандемной боеголовки. Соединенные Штаты предоставили Украине 10 000 Javelin, которые уже уничтожили тысячи танков, боевых машин и другой техники из примерно 14 000, которые Россия потеряла в Украине.

Вполне возможно, что определенный процент уничтоженной техники приходится только на одного "Гагауза" и его товарищей по команде.

Джавелинщик — о своей работе

"Мне сказали подготовиться, выбрать цель, произвести пуск. Я выстрелил и почувствовал вкус крови", — отметил он.

Возможно, он уничтожает как минимум один российский танк или боевую машину каждую неделю, когда находится на боевых позициях.

В 79-й бригаде есть и другие первоклассные стрелки. К примеру, Андрей Х. подбил четыре российские машины во время одного из январских столкновений.

"Мы всегда работаем парами, — пояснил военнослужащий. — И обычно в серой зоне — между российскими и украинскими позициями. Если нужно, по его словам, он поменяет позиции, чтобы лучше видеть атакующих россиян".

"Гагауз" использует пусковую установку Javelin с системой ночного видения. Его товарищ по команде подносит снаряды.

"Когда я нахожу и наблюдаю за целью, я даю команду второму, — объяснил боец. — Он готовит ракету, пока я отслеживаю цель — и запускаю".

Напомним, что Украина меняет места, где производят оружие, чтобы защититься от высокоточных ударов РФ.

Ранее сообщалось, как дроны ВСУ уничтожили 21 единицу российской техники в течение одного рейда.