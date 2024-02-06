Армия Беларуси получит новые 122-мм снаряды с дальностью 40 км для своих РСЗО

Речь идет о поставках 15 тысячах реактивных боеприпасов, которые изготавливаются местными предприятиями. Но снаряды будут собирать вручную, поэтому такие объемы, отмечают эксперты, вызывают сомнения.

Артиллерийские подразделения Вооруженных сил Беларуси получат новые реактивные снаряды к РСЗО БМ-21 "Град", которые обладают более высокой точностью. При этом их заявленная дальность стрельбы достигает 40 километров. Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн"

В публикации отмечено, что белорусские военные говорят о возможности успешно вести контрбатарейную борьбу с артиллерией противника, однако кто является поставщиком 122-мм боеприпасов неизвестно.

Между тем наблюдатели напомнили, что в декабре 2023 году Госкомвоенпром совместно с Минобороны страны провели успешные испытания 122-мм реактивных снарядов для РСЗО "Град", которые были произведены именно в Беларуси.

"Так или иначе пока крупных поставок ожидать не стоит. Так как ранее сообщалось, что в Беларуси эти боеприпасы будут собирать вручную — до 15 000 в год. Очевидно, что такой способ производства имеет естественные ограничения, в то же время неизвестны и текущие объемы производства таких боеприпасов", — пишут наблюдатели.

Новость о новых реактивных боеприпасах для белорусских РСЗО прокомментировали и обозреватели Defence Express. Они отметили, что заявленные темпы производства в 15 тысяч снарядов в год вызывают сомнения, поскольку формулировка "вручную" подразумевает не только сборку, но и производство отдельных компонентов снарядов.

Что касается самих пусковых установок, то по данным Military Balance, на 2023 год на вооружении у белорусской армии находится 128 единиц ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град". Кроме того в 2021 году в стране были представлены модернизированные установки — РСЗО "Шквал".

Ранее мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" зафиксировала нетипичную активность китайской грузовой авиакомпании Air China Cargo в аэропорту "Минск". Оказалось, что самолет перевозил военную технику в Беларусь.