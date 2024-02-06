"Отправят, куда не хочешь": командир ВСУ рассказал, что его раздражает в гражданских украинцах

Командир батальона БпАК Вадим Мазевич отметил, что страну, которую "так любят воспевать", нужно защищать. Он заверил, что воевать будут все.

Командир батальона беспилотных авиационных комплексов в составе 3-й ОШБр Вадим Мазевич прокомментировал ситуацию с мобилизацией в Украине. Об этом известно из интервью, опубликованного в издании "Украинская правда" 6 февраля.

Военнослужащий подтвердил, что в Украине есть проблемы с мобилизацией. По его словам, люди боятся призыва.

"Но, извините меня, глаза боятся, а руки делают. Вы хотите жить в прекрасной стране, которую так любят воспевать? Это надо защищать", — подчеркнул защитник.

Он отметил, что некоторые украинцы пытаются оправдать свой страх, но "все будут воевать". Мазевич подтвердил, что бойцам на фронте также бывает страшно, и кто скажет обратное, соврет. Однако, как он объяснил, со временем этот страх притупляется.

"Я не судья, чтобы осуждать, но скажу откровенно: людям, которые не хотят воевать, придется все равно это делать рано или поздно. Только сейчас есть выбор, куда идти, потому что есть рекрутинговые кампании. А через некоторое время тебя просто подхватит ТЦК или придет повестка, и тебя отправят туда, куда ты не хочешь", — заявил военный.

Он рассказал, что относится негативно и к тем, кто сбежал за границу. Однако особенно воин осуждает украинцев, которые выехали, чтобы вернуться после завершения войны.

Мазевич признался, что больше всего его сейчас раздражает возвращение старых нарративов. Речь идет о "лозунгах", которые были популярны еще в 2015-2017 годах: "Я тебя туда не посылал!", "Кто ты такой, чтобы мне указывать?", "Если ты воевал, значит, тебе все можно!?".

"И это достаточно сильно раздражает, поскольку ты там рискуешь своим здоровьем, жизнью, всем, а приезжаешь в гражданскую жизнь и снова встречаешь это", — поделился командир.

Интервью с Вадимом Мазевичем (о мобилизации — с 47:25)

Напомним, нардеп Игорь Кривошеев заявил, что все мужчины в Украине должны присоединиться к войне или "искать себе другую страну".

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