Сложнейшая операция: ССО взорвали важный объект РФ в Черном море (видео)

По данным разведки, оккупанты расположили на захваченной добывающей платформе радиолокационную станцию "Нева-Б" и оборудование для усиления работы БПЛА "Мохаджер-6". В ходе операции ССО объект был подорван.

Силы специальных операций Украины подорвали у побережья временно оккупированного Крымского полуострова добывающую платформу, которую Вооруженные силы Российской Федерации использовали в военных целях. Соответствующее видео было опубликовано на официальном YouTube-канале ССО 6 февраля.

Сообщается, что операторы 73-го морского центра ССО осуществили в зоне в зоне постоянного патрулирования авиации и флота России сложнейшую операцию, получившую название "Цитадель",

Согласно разведданным, россияне использовали одну из захваченных добывающих платформ для усиления работы беспилотника иранского производства "Мохаджер-6". Оккупанты установили оборудование, которое увеличивает дальность и радиус работы аппарата.

"Этот БПЛА противник применял для ведения разведки и дальнейшего нанесения ударов дронами-камикадзе Shahed по объектам критической инфраструктуры юга Украины", — подчеркнули в ССО.

Кроме того, по данным разведки, на упомянутой платформе была расположена радиолокационная станция обнаружения надводных объектов "Нева-Б", при помощи которой противник контролировал ситуацию в северо-западной части Черного моря.

В публикации говорится, что ночью лодки ССО приблизились вплотную к добывающей платформе и заминировали ее. После того как боевая группа отдалилась на безопасное расстояние, объект был подорван.

"В результате захвачено важное оборудование противника и взорвана мачта с антенной. Удачно проведенная спецоперация обеспечила безопасное передвижение кораблей и ограничила возможности врага в северо-западной части Черного моря", — подчеркнули в подразделении.

Мониторинговый канал "Крымский ветер" также сообщил со ссылкой на источник в украинской разведке, что упомянутый дрон "Мохаджер-6" разведывал остров Змеиный и обстановку в Черном море.

Напомним, 29 января в пресс-службе ССО сообщили об уничтожении российских опорных пунктов на Запорожском направлении. На их месте украинские бойцы установили украинский флаг.

Ранее, 20 января, в ССО также заявили об уничтожении российской радиолокационной станции "Фара" при помощи ударного дрона.