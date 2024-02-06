Leopard 2, Marder и прочее: Rheinmetall планирует поставить Украине десятки тысяч боеприпасов и технику

Крупнейший немецкий производитель оружия заключил контракт на поставку украинским военным 25 основных боевых танков Leopard 1A5, а также пять бронированных эвакуационных машин и двух Leopard 1 для обучения.

Крупнейший немецкий производитель оружия Rheinmetall планирует в течение 2024-2025 годов отправить в Украину большое количество разнообразных боеприпасов и бронированной техники. Об этом сообщается на официальном сайте концерна.

Что уже было передано Украине

В пресс-службе отмечают, что Rheinmetall теперь является единственным оборонным подрядчиком, "способным поставлять украинским военным большое количество новых боеприпасов среднего и крупного калибра". В частности, речь идет о снарядах для:

20-мм для боевой машины пехоты Marder;

40-мм боеприпасы;

105-мм для танка Leopard 1;

120-мм танковые боеприпасы для Leopard 2.

Кроме того, в сообщении добавили, что до конца прошлого года было изготовлено и поставлено 40 тысяч из общего количества 300 тысяч патронов калибра 35 мм для зенитного танка Gepard.

В дополнение, Rheinmetall является важным стратегическим партнером Украины по поставкам 155-мм артиллерийских боеприпасов — несколько десятков тысяч снарядов уже поставлено.

Запланированные поставки боеприпасов

На официальном сайте концерна добавляют, что в этом году в Украину поступят еще десятки тысяч боеприпасов 155-мм. В декабре 2023 года правительство Германии также разместило заказ у Rheinmetall на поставку нескольких десятков тысяч снарядов в 2025-м.

Кроме Германии, еще одна страна-член НАТО заказала у компании Rheinmetall значительное количество 155-мм боеприпасов для Украины. Производство снарядов будет осуществлено испанской компанией Rheinmetall Expal Munitions, и их планируется поставить до 2025 года.

Военная техника для Украины

Также Rheinmetall оказывает Украине значительную поддержку в области боевых машин либо посредством многосторонних программ обмена Ringtausch с такими странами-партнерами, как Греция, Словакия и Чехия, либо посредством прямых поставок.

До конца 2023 года крупнейший немецкий производитель оружия поставил в Украину более 100 боевых машин пехоты Marder.

"Дальнейшие поставки в двузначном диапазоне состоятся в 2024 году", — сообщили в Rheinmetall.

Танки для ВСУ

В концерне отметили, что компания Rheinmetall заключила контракт на поставку в Украину 25 основных боевых танков Leopard 1A5, а также пять бронированных эвакуационных машин и два танка Leopard 1 для обучения. Эта поставка запланирована на 2024 год, а соответствующие работы состоятся в Унтерлюссе и Касселе.

"По поручению правительств Нидерландов и Дании компания Rheinmetall поставит 14 основных боевых танков Leopard 2A4. Два таких боевых танка уже доставлены для обучения украинских вооруженных сил. Остальные танки будут переданы в этом году", — говорится в сообщении.

Системы ПВО

"Успех 35-мм зенитки Gepard в Украине подчеркивает эффективность пушечной противовоздушной обороны, особенно против крылатых ракет и беспилотников. Эту традицию поддерживает современная система Skynex от Rheinmetall", — отчитывается производитель.

Система предназначена для использования на близких дистанциях, где эффективность управляемых ракет ограничена. Применение программируемых боеприпасов воздушного взрыва калибра 35 мм Ahead, специально разработанных компанией Rheinmetall для этой цели, стоит значительно меньше, чем аналогичные системы на базе управляемых ракет.

В 2023 году первая система Skynex была передана украинским Силам обороны. Поставки систем Skynex продолжатся в течение 2024 года.

Полевой госпиталь и медпункт

В сотрудничестве с правительством Германии дочерняя компания группы Rheinmetall Mobile Systeme GmbH передала полевой госпиталь, включающий 32 кровати для пациентов, восемь из них для интенсивной терапии, а также самые современные медицинские и оборудование для интенсивной терапии.

В августе 2023 года десять украинских военнослужащих прошли 14-дневное обучение в Германии, где научились собирать, разбирать и эксплуатировать мобильный полевой госпиталь. Они вернулись в свои районы деятельности сразу после завершения курса.

Кроме этого, в декабре 2023 года компания Rheinmetall передала Украине спасательную станцию. Вторая спасательная станция появится в первом квартале 2024 года.

Напомним, правительство Венгрии приняло решение поручить Rheinmetall разработать Panther для серийного производства.