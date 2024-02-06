"То, что видели в фантастических фильмах": когда роботы могут заменить людей на фронте

Война может ускорить развитие инноваций, модернизаций и рынок вооружения. Сейчас одним из приоритетов является искусственный интеллект, который может быть направлен в любые виды вооружения, рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.

Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что инновационные технологические решения могут стать настоящим прорывом для Украины. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Когда мы говорим о мобилизации, что нам нужны люди. Мы в этой войне можем победить, если найдем эффективные инновационные способы, каким образом заменять человеческий ресурс", — сказал Александр Мусиенко.

Он отметил, что любая война может ускорить развитие инноваций, модернизаций и рынок вооружения. В качестве примера, он рассказал, что в конце Первой мировой войны разработали танки, во время Второй мировой создали самолеты, в частности Германия провела экспериментальный полет борта Мессершмитт с реактивными двигателями.

Роль искусственного интеллекта во время российско-украинской войны

Мусиенко отметил, что сейчас одним из приоритетов является искусственный интеллект, который может быть мотивированным, направленным фактически в любые виды вооружения, а именно в дроны, самолеты и любые роботизированные системы.

"Нам нужна наша DARPA, то есть агентство инновационных технологий и проектов в вооружении, которые работали бы на то, чтобы у нас максимально воевали роботизированные системы там, где они могут быть, и максимально исключалось применение людей", — пояснил эксперт.

По его словам, своего рода это максимальная мобилизация интеллектуального потенциала. Это даст толчок Украине двигаться вперед. В частности, в будущем роботы могут играть ту роль, которую выполняют люди на поле боя, также может быть "какой-то совокупный элемент".

"То, что мы видели в фантастических фильмах, о чем писали авторы-футурологи, постепенно оживает. На этом будет основываться война будущего — уже сейчас закладываются параметры этой войны", — добавил Александр Мусиенко.

Напомним, 6 февраля командир батальона беспилотных авиационных комплексов в составе 3-й ОШБр Вадим Мазевич заявил, что в Украине наблюдаются проблемы с мобилизацией. В частности, мужчины боятся призыва.

5 февраля в Верховной Раде зарегистрировали альтернативный законопроект о мобилизации №10449-3. Его инициатором стал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.