Альтернативный законопроект о мобилизации: кого из военных демобилизуют

Демобилизованных военных не могут призвать на военную службу в течение двух лет со дня увольнения. Однако они могут быть мобилизованы по собственному согласию.

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В понедельник 5 января в Верховной Раде зарегистрировали альтернативный законопроект о мобилизации №10449-3. Об этом говорилось на сайте Верховной Рады.

Инициатором законопроекта стал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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Мобилизация в Украине: кто не будет подлежать призыву по новому законопроекту

Главное из альтернативного законопроекта о мобилизации

Алексей Гончаренко отметил, что согласно новому законопроекту, предлагаются следующие изменения:

демобилизация военных через 18 месяцев службы. Уволить солдат из ВСУ по их желанию могут в течение трех месяцев со дня подачи рапорта;

военный может находиться на нуле не более трех месяцев, после чего переводится на восстановление;

отсрочка для срочников на год;

отсрочка от мобилизации для тех, кто получает уровень образования выше уже полученного. Также это касается аспирантов всех форм обучения, докторантов и тех, кто учится на интернатуре;

по собственному желанию мобилизоваться в ВСУ могут осужденные, которые были освобождены от отбывания наказания с испытанием, и те, кого освободить на основании закона Украины об амнистии или акта о помиловании. Однако это не касается тех, кто осужден за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, и преступлений, предусмотренных статьями 402-406, 408-411, 426 — 433, 437 — 442 УКУ.

Кроме этого хотят убрать нормы об ограничении права пользоваться счетами, управлять транспортными средствами через соответствующее решение суда. Вместо этого законопроект предлагает только штрафовать уклонистов от призыва.

Также нардеп Гончаренко заявил, что Антикоррупционный комитет ВР признал правительственный законопроект о мобилизации несущим коррупционные риски.

"Антикоррупционный комитет Рады признал правительственный законопроект о мобилизации несущим коррупционные риски. Как я и говорил, в таком виде он не годится", — сказал Алексей Гончаренко.

Увольнение с военной службы во время войны: что предлагает новый законопроект

Согласно альтернативному законопроекту военнослужащие могут быть уволены со службы в связи с..:

окончанием установленных сроков военной службы;

с состоянием здоровья;

семейными обстоятельствами;

вступлением в законную силу обвинительного приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы;

освобождением из плена;

прекращением гражданства Украины;

избранием военного нардепом;

избранием на должность судьи;

окончанием срока службы.

Демобилизовать военных могут в случае непрерывной службы во время военного положения в течение 18 месяцев. Уволить военнослужащих могут в течение трех месяцев со дня подачи соответствующего рапорта.

Демобилизованные военные не подлежат призыву на службу в течение двух лет со дня увольнения. Однако они могут быть призваны по собственному согласию.

Военный учет для мужчин, находящихся за рубежом

Альтернативный законопроект предлагает исключить норму по ведению воинского учета для украинцев, которые постоянно или временно проживают за рубежом.

Мобилизация осужденных

Альтернативный законопроект о мобилизации предлагает призывать на военную службу в особый период по собственному желанию осужденных лиц, которые были освобождены от отбывания наказания с испытанием. Однако это не касается тех, кто осужден за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, преступлений, предусмотренных статьями 402-406, 408-411, 426 — 433, 437 — 442 УКУ.

Отсрочка от призыва

Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется:

забронированным военнообязанным;

лицам с инвалидностью или непригодным к военной службе по состоянию здоровья;

лицам, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет. Однако это не касается тех, кто имеет задолженность по уплате элементов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца;

лицам, имеющим ребенка до 18 лет, если второй из родителей умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим;

опекуну лица, признанного судом недееспособным;

члену семьи первой степени родства лица с инвалидностью I и II групп, который занят постоянным уходом за ним, а также члену семьи второй степени родства при условии отсутствия членов семьи первой степени родства или их физической несостоятельности);

женщинам и мужчинам, имеющим ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу;

руководителям министерств и их заместителям, руководителям государственных органов, органов государственного управления;

судьям;

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной формам получения образования и получают уровень образования, который является выше ранее полученного, а также докторанты и те, кто учится в интернатуре.

Полный список оснований для отсрочки можно посмотреть здесь

Напомним, 31 января советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что новый законопроект о мобилизации предлагает более справедливый подход к призыву. По его словам, в тексте закона описано, как должна происходить подготовка в воинских частях, ротация, соцподдержка и прочее.

Ранее командующий подготовки Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк сообщил, что мобилизованного мужчину не отправляют сразу на фронт. Перед этим он должен пройти базовую общевойсковую подготовку.