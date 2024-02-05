Альтернативний законопроєкт про мобілізацію: кого з військових демобілізують

Демобілізованих військових не можуть призвати на військову службу протягом двох років з дня звільнення. Проте вони можуть бути мобілізовані за власною згодою.

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У понеділок 5 січня у Верховній Раді зареєстрували альтернативний законопроєкт про мобілізацію №10449-3. Про це йшлося на сайті Верховної Ради.

Ініціатором законопроєкту став народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Важливо

Мобілізація в Україні: хто не підлягатиме призову за новим законопроектом

Головне з альтернативного законопроєкту про мобілізацію

Олексій Гончаренко зазначив, що згідно з новим законопроєктом, пропонуються наступні зміни:

демобілізація військових через 18 місяців служби. Звільнити солдатів із ЗСУ за їхнім бажанням можуть протягом трьох місяців із дня подання рапорту;

військовий може перебувати на нулі не більше трьох місяців, після чого переводиться на відновлення;

відстрочка для строковиків на рік;

відстрочка від мобілізації для тих, хто здобуває рівень освіти, вищий за вже здобутий. Також це стосується аспірантів всіх форм навчання, докторантів та тих, хто вчиться на інтернатурі;

за власним бажанням мобілізуватися до ЗСУ можуть засуджені, які були звільнені від відбування покарання з випробуванням, та ті, кого звільнити на підставі закону України про амністію або акту про помилування. Проте це не стосується тих, хто засуджений за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, та злочинів, передбачених статтями 402-406, 408-411, 426 — 433, 437 — 442 ККУ.

Крім цього хочуть прибрати норми щодо обмеження права користуватися рахунками, керувати транспортними засобами через відповідне рішення суду. Натомість законопроєкт пропонує лише штрафувати ухилянтів від призову.

Також нардеп Гончаренко заявив, що Антикорупційний комітет ВР визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що несе корупційні ризики.

"Антикорупційний комітет Ради визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що несе корупційні ризики. Як я і казав, в такому вигляді він не годиться", — сказав Олексій Гончаренко.

Звільнення з військової служби під час війни: що пропонує новий законопроєкт

Згідно з альтернативним законопроєктом військовослужбовці можуть звільнити зі служби у зв'язку з:

закінченням встановлених строків військової служби;

зі станом здоров'я;

сімейними обставинами;

набранням законної сили обвинувальним вироком суду щодо призначення покарання у виді позбавлення волі;

звільненням з полону;

припиненням громадянства України;

обранням військового нардепом;

обранням на посаду судді;

закінченням строку служби.

Демобілізувати військових можуть у разі безперервної служби під час воєнного стану протягом 18 місяців. Звільнити військовослужбовців можуть протягом трьох місяців з дня подання відповідного рапорту.

Демобілізовані військові не підлягають призову на службу протягом двох років з дня звільнення. Проте вони можуть бути призвані за власною згодою.

Військовий облік для чоловіків, що перебувають за кордоном

Альтернативний законопроєкт пропонує виключити норму щодо ведення військового обліку для українців, які постійно чи тимчасово проживають за кордоном.

Мобілізація засуджених

Альтернативний законопроєкт про мобілізацію пропонує призивати на військову службу в особливий період за власним бажанням засуджених осіб, що були звільнені від відбування покарання з випробуванням. Проте це не стосується тих, хто засуджений за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, злочинів, передбачених статтями 402-406, 408-411, 426 — 433, 437 — 442 ККУ.

Відстрочка від призову

Відстрочка від призову на військову службу надається:

заброньованим військовозобов'язаним;

особам з інвалідністю або непридатним до військової служби за станом здоров'я;

особам, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей до 18 років. Проте це не стосується тих, хто має заборгованість зі сплати елементів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці;

особам, що мають дитину до 18 років, якщо другий із батьків помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим;

опікуну особи, визнаної судом недієздатною;

члену сім’ї першого ступеню споріднення особи з інвалідністю I і II груп, який зайнятий постійним доглядом за нею, а також члену сім’ї другого ступеню споріднення за умови відсутності членів сім’ї першого ступеню споріднення чи їх фізичної неспроможності);

жінкам та чоловікам, які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу;

керівникам міністерств та їх заступникам, керівникам державних органів, органів державного управління;

суддям;

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої̈та вищої̈ освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий, а також докторанти та ті, хто навчається в інтернатурі.

Повний список підстав для відстрочки можна подивитися тут

Нагадаємо, 31 січня радник голови ОП Михайло Подоляк повідомив, що новий законопроєкт про мобілізацію пропонує більш справедливий підхід до призову. З його слів, у тексті закону описано, як повинна відбуватися підготовка у військових частинах, ротація, соцпідтримка та інше.

Раніше командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк повідомив, що мобілізованого чоловіка не відправляють відразу на фронт. Перед цим він повинен пройти базову загальновійськову підготовку.