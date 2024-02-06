Украинский наземный беспилотник "захватил" российский дрон "Орлан-30" (фото, видео)

На неизвестном участке фронта украинские военные показали работу наземного БПЛА, который притянул российскую технику к Силам обороны.

Украинские военные захватили российский беспилотный летательный аппарат "Орлан-30" с помощью наземного БПЛА, который привлек технику Вооруженных сил Российской Федерации. Видео опубликовали в Telegram-канале Bochkala_WAR, автором которого является военный обозреватель Роман Бочкала, 6 февраля.

"Российский "Орлан-30" тянет украинский наземный беспилотник", — говорится в сообщении.

Российский дрон "Орлан-30" Фото: Telegram

Военный обозреватель опубликовал видео с беспилотного летательного аппарата. В ролике показано, как наземный беспилотник помог Вооруженным силам Украины получить российский дрон типа "Орлан-30". В частности, он тянул его за собой по полю. В результате поврежденный вражеский аппарат стал трофеем.

Заметим, что неизвестно, на каком участке фронта произошло событие.

БПЛА "Орлан-30": что известно

Российский комплекс разведывательных БПЛА "Орлан-30" предназначен для наблюдения, наведения и корректировки авиации и артиллерии. Кроме этого, он может выполнять роль самолета-ретранслятора. "Орлан-30" является модификацией "Орлан-10". Этот БПЛА может сразу уничтожать цель благодаря интеграции с САУ "Мста-СМ".

Российский БПЛА "Орлан-30"

Напомним, 5 февраля аналитики DeepState рассказали, что бойцы 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха захватили "интересный трофей" на фронте. Силы обороны обезвредили российский беспилотный летательный аппарат. Его остатки стали частью музея и напоминанием об уничтожении противника.

20 декабря 2023 года стало известно, что бойцы Государственной пограничной службы Украины нашли новый российский дрон-разведчик возле Бахмута Донецкой области. Военные отметили, что, вероятно, оккупанты использовали БПЛА в разведывательных целях, однако он не смог долететь до операторов.