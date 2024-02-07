"Отступать некуда": ВС РФ приблизились к тому, чтобы сломать целостную оборону Авдеевки, — бойцы ВСУ

Вражеские штурмы в городе продолжаются каждые 30 минут, а ВС РФ уже фактически добрались к "дороге жизни" в город. Генштаб ВСУ, со своей стороны, отмечает, что за прошедшие сутки Силы обороны отбили 21 атаку вблизи Авдеевки.

В Авдеевке ВС РФ понемногу продвигаются и массово давят, разнося фактически вдребезги каждую позицию украинских защитников. Об этом сообщил в своем телеграм-канале "Говорят Снайпер" младший сержант ВСУ, 24 ОШБр "Айдар" Станислав Бунятов со ссылкой на одного из бойцов, который находится в Авдеевке.

Он отмечает, что в Авдеевке сейчас очень не хватает артиллерийских снарядов, а оккупанты идут на штурм 20-30 минут и имеют в этом успехи.

"Количество решает. Экипажи FPV почти не спят, основная ударная ноша ложится на них, за пехоту вообще молчу, ребята стоят в аду, сказать, что они устали — ничего не сказать. Отступать некуда, из-за постоянного массового давления, любая новая позиция за 5 минут становится точно такой же, как и предыдущая. Мы будем е**шиться пока есть силы, но нам нужно больше арты и свежее усиление", — говорится в сообщении.

В телеграм-канале "Скадовский захисник" сообщают, что подразделения ВС РФ находятся на расстоянии примерно 1-1.1 км от Авдеевской автобазы и в 1.8 — 2 км от ресторана "Бревно", который, собственно, и "закрывает" дорогу 00542, по которой идет снабжение Авдеевского гарнизона.

"Осуществление противником этого плана на самом деле, по сути, и будет означать конец организованной и целостной обороны города Авдеевка. И стоит сказать, что на сегодня враг достаточно близок к достижению этой цели", — говорится в сообщении.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 7 февраля деталей о штурмах Авдеевки со стороны ВС РФ не сообщается.

"На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 21 атаку оккупантов в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 8 атак вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области", — говорится в сводке.

Напомним, что майор запаса Алексей Гетьман считает, что Авдеевку скорее всего придется оставить, ведь ВСУ не имеют преимущество в артиллерии, чтобы отбивать "мясные штурмы" оккупантов еще на подходе к городу.

6 февраля эксперты портала DeepState заявили, что ВС РФ продвигаются на северном фланге Авдеевки и давят на позиции ВСУ в районе железнодорожного моста.