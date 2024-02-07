Беларусь продала РФ установки для производства танковых двигателей для Т-72Б3 и Т-90М

Оккупанты запускают новую линию производства для азотирования коленвалов для бронетехники. Это должно в разы увеличить производство двигателей В-92С2.

Российское предприятие "Челябинский тракторный завод — Уралтрак" ("ЧТЗ") запустило новую линию производства с установками для азотирования белорусского производства. Об этом сообщает Коммерсантъ.

На "ЧТЗ" запустили участок ионно-плазменного азотирования коленвалов для танковых двигателей. Заявляется, что новая линия должна позволить втрое увеличить выпуск коленвалов. Благодаря этому РФ планирует нарастить производство дизельных двигателей для танков Т-72Б3 и Т-90М "Прорыв".

Начальник производства дизельных двигателей "ЧТЗ-Уралтрак" Олег Терентьев заявил, что установки для производства были приобретены в Беларуси. Сейчас линия производства на "ЧТЗ" будет отрабатывать новую технологию работы, будут определять режим работы установки и только после этого начнется серийное производство деталей для танковых двигателей В-92С2.

Танковый двигатель В-92С2

В Defense Express добавляют, что такой пример является показателем, насколько РФ зависит от своих сателлитов. Ранее было заметно, что Китай дает России станки для производства оружия.

Напомним, 20 января экипаж БМП Bradley рассказал, как разбили российский танк Т-90М.

26 января танковый эксперт Николай Саламаха заявил, что РФ может восстанавливать до 1000 танков в год.