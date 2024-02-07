Обстрел Киева: ВС РФ запустили почти 20 ракет, много пострадавших (фото)
Ракеты заходили на украинскую столицу несколькими волнами с разных направлений. Силами и средствами ПВО над Киевом и в районе города поражено около двух десятков российских ракет. Под завалами, по данным МВД, могут находиться люди.
Киев 7 февраля подвергся ракетным российским ударам. В результате атаки ранения получили девять человек, повреждена инфраструктура. Подробности сообщил в Telegram глава столицы Виталий Кличко.
Он рассказал, что взрывы раздавались на территории Днепровского района. В результате вражеской атаки обломками ракеты повреждены две высоковольтных линии. На левом берегу часть потребителей осталась без электроэнергии.
Экстренные службы также работают в Голосеевском районе. В 18-этажном доме тушат возгорание на нескольких этажах. Ликвидируют последствия пожара в здании СТО.
Как сообщил Кличко, из многоэтажки в Голосеевском районе в больницу транспортировали уже шесть человек. Среди них — беременная женщина. Еще двух пострадавших госпитализировали в Днепровском районе, а одному человеку медики оказали помощь на месте. Под завалами могут еще оставаться люди.
Руководитель Киевской городской военной администрации в Telegram Сергей Попко рассказал, что войска оккупантов применили крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с территории РФ. На украинскую столицу ракеты заходили несколькими волнами с разных направлений. Примерно два десятка вражеских ракет Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе города.
Чиновник отметил, что ракетный удар еще раз показывает, что враг не откажется от реализации ракетного террора Киева. Он призвал гражданских не забывать поддерживать и помогать воинам ПВО и всем бойцам Сил Обороны.
Пресс-служба ДТЭК сообщила, что из-за падения обломков от утренней ракетной атаки зафиксированы повреждения 2 высоковольтных линий. Энергетики уже работают над возвращением света.
В течение трех-четырех часов специалисты намерены подать электроэнергию по резервным источникам питания. До конца дня планируем восстановить нормальную работу электросетей.
Обстрел Украины 7 февраля 2024 года
Атаке 7 февраля подвергся не только Киев. Российские оккупанты нанесли удары по Харьковской области. Есть повреждения нежилой инфраструктуры. В самом Харькове были попадания в Слободском районе Харькова. Мэр города Игорь Терехов также подтвердил, что есть информация о попаданиях в районе нежилых объектов.
Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким утром проинформировал, что ночью в регионе сбили три дрона типа Shahed-136/131. Утром войска РФ атаковали Николаев "Шахедами" и ракетами воздушного базирования.
В городе повреждены жилые дома, и примерно 20 из них остались без крыш. В Николаеве есть раненые, один человек был госпитализирован, другим оказали помощь на месте.
Руководитель Львовской ОГА Максим Козицкий в 7:32 заявил о взрывах в Дрогобыче. Также он предупреждал о маневрировании крылатых ракет между Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областями.
Напомним, 7 февраля в США сообщили, что Россия по меньшей мере 9 раз атаковала Украину ракетами Северной Кореи. Представитель США в ООН Роберт Вуд заявил, что Украина и в дальнейшем ищет путь для реализации мира в соответствии с принципами Устава ООН, несмотря на то, что президент РФ Владимир Путин не относится к возможности мирного урегулирования серьезно.