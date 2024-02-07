ВС РФ атаковали Николаев ракетами и Shahed: есть жертвы, — ОВА (фото, видео)

В результате утренней атаки повреждены жилые дома — около 20 зданий остались без крыш. От попадания российской ракеты скончался работник Николаевского филиала "Газсети" Леонид Глове.

Мужчина, получивший тяжелые минно-взрывные и черепно-мозговые травмы во время обстрела Николаева 7 февраля, скончался в реанимационном отделении местной больницы. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

После утренней российской атаки на город еще несколько человек получили ранения. Повреждены жилые дома, в общей сложности около 20 из них остались без крыш.

"Есть раненые. Один человек госпитализирован. Другим оказали помощь на месте", — уточнил мэр.

Повреждены также газовые и водопроводные сети, но коммунальщики уже ликвидируют аварии.

Он сообщил, что людям окажут необходимую помощь, а спасательные бригады уже работают на месте.

Подробнее о том, с чем столкнулись коммунальщики и спасатели, он пообещал рассказать позже — уже после отбоя воздушной тревоги, которая продолжалась до 8:50 утра.

Обстрел Николаева: погиб экс-сотрудник газопровода

Леонид Глове

Погибший — Леонид Глове, бывший энергетик предприятия "Газсети".

"В результате попадания вражеской ракеты погиб работник Николаевского филиала "Газсети" Глове Леонид Александрович", — говорится в публикации "Газсетей".

Сообщается, мужчина посвятил свою жизнь работе в газовой службе, прежде работал на должности главного энергетика. Выйдя на пенсию, Леонид Александрович продолжал работать электромонтером и обучал младших коллег.

Обстрел Николаева 7 февраля: чем атаковали город

По информации Николаевской ОВА, российские войска обстреляли город беспилотниками Shahed-136/131 и ракетами воздушного базирования.

По данным Telegram-канала "Николаевский Ванек", для атаки использовалась ракета Х-22.

Последствия обстрела Николаева 7 февраля

Последствия обстрела Николаева 7 февраля

Последствия обстрела Николаева 7 февраля

"Ночью силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожили три БПЛА типа "Shahed-136/131", — говорится в публикации.

По данным районных военных администраций, ГУ ГСЧС в Николаевской области, во время же утренней атаки пострадал газопровод, на месте которого возник пожар. На территории объекта загорелось также техническое сооружение, но возгорание локализовано.

В ГСЧС показали работу психологов и спасателей на месте обстрела.

Последствия обстрела Николаева 7 февраля

Последствия обстрела Николаева 7 февраля

"Работы по ликвидации последствий продолжаются", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела Николаева 7 февраля Последствия обстрела Николаева 7 февраля Последствия обстрела Николаева 7 февраля Последствия обстрела Николаева 7 февраля Последствия обстрела Николаева 7 февраля Последствия обстрела Николаева 7 февраля Последствия обстрела Николаева 7 февраля Последствия обстрела Николаева 7 февраля Последствия обстрела Николаева 7 февраля Последствия обстрела Николаева 7 февраля

Telegram-канал НикВести опубликовал фото поврежденных домов.

Поврежденные дома после обстрела Поврежденные дома после обстрела Поврежденные дома после обстрела Поврежденные дома после обстрела

Напомним, что массированной атаки в Киеве 7 февраля загорелся многоквартирный дом. В результате атаки на столицу пострадали не менее 11 граждан, а под завалами могут находиться люди.

Также сообщалось, что, по данным ISW, союзники Вашингтона в Европе и Азии значительно нарастили поддержку для Украины.