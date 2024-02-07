"Утро в укрытии": европолитики стали свидетелями массированных ударов ВС РФ по Украине (фото)

Вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель во время ракетной атаки по Киеву прятался в укрытии, а посол США в Украине Бриджит Бринк призвала предоставить ВСУ больше оружия.

Вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель, который находится в столице Украины, утром вынужден был прятаться в укрытии из-за ракетных ударов ВС РФ по Киеву. Об этом он сообщил в своём Х(твиттере).

"Начинаю свое утро в укрытии, когда по Киеву раздается воздушная тревога. Это — ежедневная реальность храброго украинского народа, с тех пор как Россия начала противоправную агрессию", — написал он.

В очередной раз необходимость предоставить Украине военную помощь после ракетных ударов подчеркнула в своей публикации посол США в Украине Бриджит Бринк.

"В Киеве и по всей стране мужчины, женщины и дети проснулись от очередной массированной российской ракетной и беспилотной атаки. Мы полагаемся на противовоздушную оборону Украины и героических военнослужащих, которые защитят нас всех. Нельзя терять времени. Украина нуждается в нашей помощи по безопасности сейчас", — написала Бриджит Бринк.

Ракетный удар по Украине 7 февраля

7 февраля оккупанты запустили по территории Украины несколько групп шахедов, а позже крылатые и баллистические ракеты. Взрывы раздавались в Харькове, Николаеве, Киеве и области, а также в Днепропетровской и Львовской областях.

Беспилотниками ВС РФ атаковали в Херсонской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской областях.

Из-за обстрела в Киеве без света осталась часть жителей в Днепровском районе. В "Укрэнерго" сообщили, что восстановительные работы начнут после отбоя тревоги и разрешения военных.

В Киеве количество пострадавших возросло до 11 человек, среди них есть беременная женщина. Раненый в Николаеве мужчина умер в реанимации, а на Львовщине пытаются ликвидировать пожар после попадания в инфраструктурный объект.

Из-за масштабной ракетной атаки РФ по Украине Польша подняла в воздух авиацию.