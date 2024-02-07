Обстрел Украины 7 февраля: под Киевом повреждены десятки домов и автомобили (фото)

По данным начальника Киевской ОВА Руслана Кравченко, благодаря силам ПВО попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет. В Офисе Генерального прокурора сообщили, что обломки нашли в восьми населенных пунктах и двух районах области.

Российские войска в очередной раз массированно обстреляли Киевскую область ракетами. Об этом начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал на своей странице в Facebook.

"Спасибо нашим силам ПВО. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет", — говорится в публикации.

Сейчас соответствующие службы ликвидируют и фиксируют последствия вражеской атаки.

По словам Кравченко, обломки упали в восьми населенных пунктах и двух районах области. По имеющимся данным, незначительные травмы получили два человека, которым оказывают необходимую медпомощь. Также есть сведения, что обломки вражеских ракет повредили 14 частных домов, хозяйственных сооружений, заборов и несколько легковых авто.

"В одном из учебных заведений частично выбиты окна и посечены двери. В двух многоквартирных домах фиксируют обломки в квартирах", — говорится в публикации.

О деталях последствий атаки ВС РФ сообщат позже.

Пресс-служба Офиса Генерального прокурора сообщила, что в Киевской области в результате ракетной атаки есть раненые и повреждены жилые дома. Проводится расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Последствия обстрела в Киевской области

Последствия обстрела в Киевской области

Последствия обстрела в Киевской области

"По данным следствия, 7 февраля 2024 года военные страны-агрессора совершили ракетную атаку на Киевщину", — отмечается в публикации.

В итоге, пострадали двое мирных жителей, согласно имеющимся данным.

В двух районах области обломки ракет попали в частные и многоквартирные дома — повреждены хозяйственные постройки и транспорт. Прокуроры, следователи, эксперты и работники ГСЧС находятся возле пострадавших объектов.

Напомним, что вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель провел утро 7 февраля в одном из киевских убежищ. Посол США в Украине Бриджит Бринк призвала мировую общественность предоставить Силам обороны больше вооружений.

Также сообщалось, что ВС РФ обстреляли Украину десятками ракет, что вызвало частичный блэкаут.