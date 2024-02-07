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Массированный обстрел Киева: четверо погибших и более 30 раненых, — КГВА (фото, видео)

Мирослав Гурко
Фото: ГСЧС | Четыре человека погибли в Киеве в результате удара РФ

Пожар в 18-этажном жилом доме в Голосеевском районе ликвидирован в 11:40. Спасатели и сотрудники полиции оперативно эвакуировали из здания 40 граждан.

Четыре человека погибли в результате российского ракетного удара в Киеве 7 февраля. Об этом сообщила в Telegram Киевская городская военная администрация.

Сергей Попко, руководитель МВА, рассказал, что пожар в многоэтажном жилом доме на территории Голосеевского района ликвидирован в 11:40. Спасателями и полицией были эвакуированы 40 человек, спасены — 26, четыре человека погибли, 19 получили травмы.

Пожар в здании СТО на площади 800 м. кв. ликвидирован. Сгорело и повреждено около 40 транспортных средств.

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Граница Деснянского и Днепровского районов — в результате падения обломков повреждены высоковольтные подземные электрокабели. Вследствие этого произошло короткое замыкание в трансформаторной подстанции, без пожара. Пострадали два человека.

Виталий Кличко, глава города, приехал в Голосеевской район. Он рассказал, что ликвидация последствий вражеской атаки и поисково-спасательная операция продолжается в 18-этажном жилом доме. По его словам, сейчас, по уточненным данным, погибли четверо жителей дома, 32 пострадавших в Голосеевском районе и трое — в Днепровском.

Кличко отметил, что под завалами могут находиться еще люди. Спасательные работы продолжаются.

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Энергетики ДТЭК, как сообщила пресс-служба компании, заживили всех жителей Днепровского района, кто остался без электроснабжения после утренней атаки. Это всего 29 100 семей.

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Дома подключили по резервным схемам питания. Действия специалистов позволили как можно быстрее вернуть свет киевлянам.

Обстрел Украины 7 февраля

Российские войска 7 февраля 2024 года обстреляли украинские города. Кроме Киева, атакам подверглись Харьков, Николаев, Дрогобыч.

В Харьковской области зафиксировали повреждения нежилой инфраструктуры. В самом Харькове были попадания в Слободском районе Харькова. Мэр города Игорь Терехов также подтвердил, что есть информация о взрывах в районе нежилых объектов.

В Николаеве были повреждены жилые дома, и примерно 20 из них остались без крыш. В Николаеве есть раненые, один человек был госпитализирован, другим оказали помощь на месте.

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Во Львовской области также раздавались взрывы в Дрогобыче. Как сообщил в Telegram глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, на промышленном объекте возгорание потушили. В одном из сел Николаевской общины Стрыйского района в поле, в 400 метрах от жилых домов, обнаружили обломки ракеты, которая не сдетонировала.

Фото: Telegram / Максим Козицкий

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Украины 7 февраля. По его словам, атаке подверглись шесть областей государства. Он пообещал ответ российским захватчикам.