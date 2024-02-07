СБУ задержала депутата, который организовал схему уклонения от мобилизации (фото)

По информации следствия, народного избранника поймали во время передачи "клиенту" пакета документов для выезда из страны. Стоила такая "услуга" семь тысяч долларов.

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила депутата Калушского районного совета Ивано-Франковской области, организовавшего схему уклонения от мобилизации для военнообязанных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 7 февраля.

По данным следствия, народный избранник использовал свой авторитет и связи для "решения" вопроса получения документов для выезда за границу. Речь идет о временном удостоверении военнообязанного и справке ВВК о временной непригодности к военной службе.

Депутат помогал военнобязанным получить документы для выезда за границу Фото: СБУ

Военные контрразведчики выяснили, что подозреваемый действовал вместе со своим знакомым. За свои "услуги" фигуранты дела требовали семь тысяч долларов.

СБУ задокументировала получение сообщником депутата аванса от военнообязанного в размере две тысячи долларов. Сам депутат был задержан во время передачи "клиенту" готового пакета документов и получения пяти тысячи долларов.

Депутата задержали при получении денег Фото: СБУ

"Услуги" депутата и его сообщика стоили семь тысяч долларов Фото: СБУ

Сообщается, что обоим мужчинам предъявили подозрение в незаконной переправке лиц через государственную по ч. 3 ст. 332 УК Украины.

Фигурантам схемы избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Им грозит лишение свободы на срок от 7 до 9 лет с конфискацией имущества.

Правоохранители разоблачили схему уклонения от мобилизации Фото: СБУ

Напомним, 7 февраля в пресс-службе Государственной пограничной службы сообщили, что наряд Подольского пограничного отряда с помощью дрона с тепловизором обнаружил мужчин, которые двигались в сторону государственной границы. Оказалось, они уже не впервые пытались нелегально покинуть Украину.

Ранее, 6 февраля, в Госпогранслужбе также сообщили о задержании в Черновицкой области автомобиля, под сидением которого скрывался мужчина. Водитель авто, по предварительной информации, занимался незаконной переправкой граждан в Румынию.