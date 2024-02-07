У Франции есть лишние истребители Mirage 2000D: Украине они нужны и сделка возможна, — Forbes

По словам журналистов, истребители-бомбардировщики Mirage 2000D полностью совместимы с крылатыми ракетами SCALP-EG и умными бомбами Hammer. Первые уже используются в Украине, а вторые появятся скоро.

В последнее время появляется все больше сообщений о возможной сделке о поставках в Украину французских истребителей Mirage 2000D. Об этом пишет Forbes.

Украине нужны военные самолеты, а Франция снимает с вооружения часть своих Mirage 2000D с дельтовидным крылом. Париж, в свою очередь, уже пообещал Украине высокоточные управляемые боеприпасы от этих самолетов.

Если французское руководство действительно собирается передать Украине "Миражи", официально об этом могут объявить уже в ближайшее время, поскольку президент Франции Эммануэль Макрон в феврале собирается с визитом в Киев.

Причина, по которой Украине нужны эти самолеты, вполне очевидна. Двухместные одномоторные Mirage 2000D полностью совместимы с крылатыми ракетами SCALP-EG и умными бомбами Hammer. Первые уже используется в Украине, а вторые появятся скоро.

Французские ВВС закупили 86 самолетов Mirage 2000D у производителя Dassault, теперь спустя три десятилетия интенсивной эксплуатации (в ходе которой несколько самолетов разбились) решено модернизировать 55 самолетов и использовать их до 2030-х годов. Причем этих самолетов у Франции в избытке, и 20 из них могут передать Киеву.

Mirage 2000D могут дополнить Су-24М

Dassault Mirage 2000, ОАЭ

В прошлом месяце командующий ВВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук отмечал, что вполне возможно, что боевые возможности бомбардировщиков Су-24М дополнятся Mirage 2000D.

Су-24М — сейчас это основные ударные самолеты дальней авиации ВВС. С помощью ракет Storm Shadow и SCALP они наносили удары по российским кораблям, авиабазам и штабам на расстоянии около 300 км. В прошлом году Украина получила от Франции около 50 ракет SCALP, недавно сообщалось о запланированных поставках еще 40.

В Воздушных силах заканчиваются бомбардировщики

Однако в Воздушных силах Украины заканчиваются бомбардировщики. Единственное подразделение с Су-24М — это 7-я бригада тактической авиации в Староконстантинове на западе Украины, которая была направлена для участия в боевых действиях в феврале 2022 года. Вероятно, в составе двух десятков самолетов Су.

За 23 месяца боестолкновений, по данным Oryx, ВСУ потеряли 18 бомбардировщиков.

Хотя вполне возможно, инженеры смогут привести в боеготовность часть из десятков заброшенных Су-24, которые гнили на открытом хранении на различных авиационных кладбищах по всей Украине, есть и более простой способ. Получить от Франции "Миражи".

Несмотря на сложности с инфраструктурой для новых самолетов, и то, что пилотам, возможно, понадобятся месяцы, чтобы получить квалификацию для "Миражей", эти вложения могут окупиться.

По словам аналитиков, представляется маловероятным, что Украина получит излишки боевых самолетов из США, поскольку пророссийские республиканцы в Конгрессе на протяжении нескольких месяцев блокируют дальнейшую помощь Украине.

К тому же, самолеты Mirage могут оказаться в распоряжении Воздушных сил вскорости после поставок крупной партии (сотен, по словам Макрона) реактивных бомб Hammer, которые по своим характеристикам сопоставимы с планирующими бомбами Joint Direct Attack Munition (JDAM). Белый дом успел поставить Украине JDAM прежде, чем республиканцы остановили помощь. В ВСУ их установили на старые истребители МиГ-29.

Напомним, что в Польше прокомментировали российскую атаку на Украину 7 февраля словами о том, что западному миру следует извлечь для себя урок.

Также сообщалось, что Польша подняла в воздух истребители из-за обстрелов украинских городов.