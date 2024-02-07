Кулеба назвал срочные меры от ЕС для увеличения объемов снарядов на фронте (видео)

Украинский дипломат также поддержал заявление европейского коллеги о необходимости стимулировать переговоры с европейскими компаниями и с третьими странами. Это позволит увеличить импорт боеприпасов и ускорить поставки артиллерийских снарядов на фронт.

Для увеличения объемов поставок артиллерийских боеприпасов на фронт для украинских солдат нужно реализовать три составляющие. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с Жозепом Боррелем, Высоким представителем ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности, рассказал подробности.

Он призвал правительства стран Европейского Союза подписывать долгосрочные контракты с оборонными компаниями. Такие действия будут способствовать увеличению количества производственных мощностей этими компаниями.

Вторым шагом он назвал устранение всех регуляторных барьеров для взаимодействия оборонных компаний Европы между собой. Соответствующие меры позволят обойти правовые препятствия для взаимодействия между ними и наращивания производства.

Кулеба также поддержал заявление европейского дипломата о необходимости стимулировать переговоры с европейскими компаниями и с третьими странами, чтобы реструктурировать и переориентировать имеющиеся договоры по поставке боеприпасов из этих государств в Украину. Увеличение импорта боеприпасов из третьих стран и их складов дает возможность ощутимо ускорить поставки артиллерийских снарядов на фронт.

Кулеба выразил благодарность ЕС за открытие переговоров с Европейским Союзом и создание фонда объемом 50 миллиардов евро. Эти решения, по его мнению, являются историческими.

"Это сигнал не только Европе, не только Украине, не только России. Это был сигнал всему миру", — заявил глава МИД.

Боеприпасы от ЕС для Украины

Европейский Союз, как информирует агентство Bloomberg, стремится увеличить поставки боеприпасов в Украину. Экономическое сообщество намерено компенсировать задержки в поставках достижением цели по отправке 1 млн артиллерийских снарядов.

Ханно Певкур, министр обороны Эстонии, заявил, что в прошлом году ЕС согласовал конечные сроки, но Украина смогла получить только треть боеприпасов. Еще 30% от миллиона украинские войска должны получить до марта 2024 года. Эстонский чиновник отметил, что его коллеги должны взять на себя обязательства найти снаряды или финансирование их производства для Украины.

В ISW заявили, что задержки помощи от Запада обостряют дефицит боеприпасов для ВСУ. По словам аналитиков, нехватка боеприпасов серьезно ухудшает работу контрбатарейных систем. Радары эффективны настолько, насколько большое количество снарядов у артиллерии.