БПЛА и РСЗО атаковали Белгород: есть попадания и пострадавшие (фото, видео)

В Минобороны России заявили о работе противовоздушной обороны, однако по информации губернатора Белгородской области и соцсетей, "прилет" зафиксирован по котельной и цеху металлоизделий и по зданию витаминного завода.

В среду 7 февраля беспилотные летательные аппараты атаковали Белгородскую область в России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ в Telegram.

"Около 17:20 (МСК, — ред.) пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что дежурные средства противовоздушной обороны якобы уничтожили два дрона над территорией Белгородской области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала российская противовоздушная оборона. По его словам, было уничтожено семь воздушных целей на подлете к городу.

"По предварительным данным, есть двое пострадавших. У одного мужчины баротравма, необходимую медицинскую помощь ему оказали на месте, от госпитализации он отказался. Второго раненого бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода — у него осколочное ранение головы и контузия, вся необходимая медицинская помощь оказывается", — сказал Вячеслав Гладков.

Он отметил, что в двух многоквартирных домах Белгорода были выбиты окна в квартирах, также было изуродовано осколками около 15 автомобилей. Кроме этого, на территории одного из промышленных предприятий зафиксировали повреждения.

В Белгородском районе различные повреждения обнаружили в двух частных домовладениях и на территории одного предприятия.

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По информации местного Telegram-канала "Пепел", на территории витаминного завода в Белгороде были зафиксированы два "прилета".

"Один из боеприпасов попал прямо в здание завода", — говорится в сообщении.

В результате чего в здании были выбиты окна, пострадал фасад и крыша.

Кроме этого, по сообщению "Пепел", боеприпас попал в котельную завода ЖБК-1 и цеха металлоизделий, в результате чего на территории возник пожар. Позже на территории завода был якобы найден неразорвавшийся боеприпас.

Также в среду около 15:15 мск Гладков заявил, что ВСУ якобы атаковали окрестности села Пороз Грайворонского городского округа с помощью дрона-камикадзе.

"В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи", — отметил он.

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Белгородскую область атаковали с помощью РСЗО RM-70 "Вампир": что известно

Кроме этого, в Минобороны России сообщили, что около 16:30 мск ВСУ якобы пытались атаковать Белгородскую область с помощью РСЗО RM-70 "Вампир". ПВО якобы уничтожила семь реактивных снарядов в регионе.

Российское издание Mash сообщило, что в результате атаки якобы пострадали пять человек. По информации журналистов, один из снарядов якобы попал в землю неподалеку от фуры.

Обстрел Белгорода: реакция украинской стороны

На момент выхода публикации украинские власти не прокомментировали события в Белгороде (Россия).

Напомним, ночью 5 февраля в Минобороны России заявили об атаке семи украинских БПЛА. В оборонном ведомстве отметили, что российская ПВО якобы перехватила все дроны над Белгородской областью.

4 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что населенный пункт Старый Хутор якобы атаковали с помощью БПЛА. По его словам, пострадавших якобы не было.