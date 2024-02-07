ВС РФ применили ракету "Циркон" по Киеву: ВСУ могли ее перехватить, — Defense Express

По данным военных обозревателей, от падения ракеты образовалась воронка возле опоры ЛЭП, но вероятно, это не была ее цель.

Вероятно, во время обстрела Киева 7 февраля Россия применила противокорабельную ракету "Циркон", однако есть признаки того, что эта она была перехвачена украинскими защитниками. Об этом пишут военные обозреватели издания Defense Express.

"На это указывают фото, которые появились в сети с сообщениями о ее сбивании. В частности, на одном из обломков присутствует маркировка "3М22", что соответствует именно этой ракете, которая вместе с Х-47 "Кинжал" входит в так называемые "вундерваффе" Путина", — говорится в материале издания.

Предполагаемая деталь ракеты "Циркон"

Обозреватели указали, что обломки были обнаружены в Днепровском районе — от удара ракеты образовалась воронка возле опороы линии электропередач (ЛЭП), ракета повредила подземные кабеля. Учитывая, что "Циркон", по мнению издания, не был нацелен на ЛЭП, можно предположить, что ракету уничтожили. Вместе с тем, в сводке командования Воздушных сил ВСУ упоминаются только крылатые ракеты типа Х-555/101 и "Калибр".

Согласно информации, полученной от источников издания, фрагментация ракеты делает ее сложно идентифицируемой. Кроме того, мало что известно о "Цирконе", так как она не демонстрировалась публично.

"Напомним, что даже статус этой ракеты в РФ неопределенный и она, то объявляется принятой на вооружение, в потом оказывается, что соответствующего приказа нет", — отмечают обозреватели.

Однако, по данным Defense Express, обломки, обнаруженные сегодня, соответствуют обломкам еще одной неидентифицированной ракеты, которую противник использовал ранее и которую также считали "Цирконом". Таким образом, возможно, что эту ракету противник использовал не впервые.

"Что касается ЗМ22 "Циркон", то в России ее называют "гиперзвуковой", хотя, вероятно, она, как и Х-47 "Кинжал", работает на твердом топливе и просто разгоняется до высокой скорости, предположительно до 9 Махов. Дальность ее запуска обычно оценивается в 600 км, иногда заявляется и 1000 км", — пояснили обозреватели.

Напомним, о том, что в ходе атаки на Киев ВС РФ, вероятно, применили противокорабельную ракету ЗМ22 "Циркон" сообщал также мониторинговый Telegram-канал Monitor, который отметил необычную траекторию движения ракеты. Обозреватели также подчеркнули, что ракета не преодолевала звуковой барьер, хотя в Росси было заявлено, что это гиперзвуковая ракета.

Обстрел Киева 7 февраля — последние новости

Утром 7 февраля Вооруженные силы РФ произвели массированный удар по Украине с применением ракет различного типа. Взрывы раздавались в Киеве и области, Харькове, Николаеве и на Львовщине.

В Киеве россияне обстреляли многоэтажный жилой дом в Голосеевском районе, что привело к жертвам среди гражданского населения. А на границе Деснянского и Днепровского района в результате падения обломков повреждены высоковольтные подземные электрокабели. По последним данным Киевской городской государственной администрации, погибли четверо человек, еще 40 получили ранения различной степени тяжести.