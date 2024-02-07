ВС РФ применили ракету Циркон: что о ней известно и было ли это впервые (видео)

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, ракеты, которыми атаковали Киев 7 февраля двигались по баллистической траектории. Однако точные типы ракет установят эксперты. А тем временем, обозреватели указывают, что это мог быть не первый случай применения данного оружия.

Украинские военные обозреватели сообщили, что в ходе массированной атаки на Украину 7 февраля россияне ударили по Киеву противокорабельной ракетой "Циркон". Доказательствами тому служит нетипичная траектория полета, а также деталь, на которой указана маркировка — ЗМ22, которой обозначается данная ракета. При этом данных о самой ракете и о ее статусе в российских войсках крайне мало. Фокус разобрался, что известно о ракете ЗМ22 "Циркон" и действительно ли Россия впервые применила ее по Украине.

Необычная траектория полета ракеты

Утром 7 февраля стало известно, что Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Киев с применением ракет различного типа. В результате вражеской атаки погибли четверо человек, еще 40 получили ранения различной степени тяжести. Одна из ракет, как предполагается "Циркон", упала в Днепровском районе Киева. В результате падения возле опор линии электропередач (ЛЭП) образовалась воронка — ракета повредила подземную высоковольтную линию.

Место падения ракеты "Циркон" в Киеве Фото: Национальная полиция

Мониторинговый Telegram-канал Monitor, который отслеживает пуски российских ракет, обратил внимание на необычную траекторию ракеты. Обозреватели указали, что несмотря на заявления России о том, что данная ракета является гиперзвуковой, она не преодолевала звуковой барьер. При этом Telegram-канал описал полет как "гибрид "Кинжала" и "Оникса". Сообщалось, что ракета была запущена с территории оккупированного Крыма. Для запуска использовался универсальный вертикальный пусковой контейнер.

ВСУ могли сбить "Циркон"

Военные обозреватели издания Defense Express обратили внимание, что российское "супероружие" вряд ли бы стали применять для атаки на опору ЛЭП. Поэтому, по их мнению, Вооруженные силы Украины могли перехватить российскую ракету, в результате чего она рухнула в Днепровском районе столицы.

Деталь ракеты с маркировкой ЗМ22

Украинские обозреватели также обратили внимание на деталь ракеты, которую обнаружили в воронке. На ней указана маркировка — ЗМ22, которая присуща данной ракете, ведь ее наименование — 3M22 "Циркон".

Фрагмент предполагаемой ракеты "Циркон", который нашли в Киеве

Впрочем, обозреватели Defense Express указывают, что фрагментация ракеты слишком сильная, что затрудняет ее идентификацию. К тому же, информации о ЗМ22 "Циркон" недостаточно, поскольку она не была публично продемонстрирована.

"Напомним, что даже статус этой ракеты в РФ неопределенный и она, то объявляется принятой на вооружение, в потом оказывается, что соответствующего приказа нет", – отмечали обозреватели.

Что говорят в Воздушных силах ВСУ

В Воздушных силах ВСУ после ракетной атаки сообщили, что ВС РФ применили 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, четыре крылатые ракеты Х-22, три "Калибра", три баллистические ракеты "Искандер", а также пять зенитных управляемых ракет С-300. При этом о ракете "Циркон" в сводке командования не упоминалось.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телеканала "Киев 24" сообщил, что известно, что ракеты летели по баллистической траектории, однако сейчас специалисты пытаются понять, какими именно ракетами Украину атаковали ВС РФ.

"Все, что упало вниз, исследуется. Делается экспертиза, после чего можно сказать, какой был тип [ракеты]. Мы указали вероятные типы ракет сегодня атаковали и в каком количестве", — отметил Игнат.

Загадочная противокорабельная ракета "Циркон" — что о ней известно

Публичные сведения о 3М22 "Циркон" начали появляться в 2016 году, а первые испытания были представлены в 2020 году. Российское министерство обороны объявило о включении "Циркона" в свой арсенал в июне 2022 года.

Эксперты отмечают, что характеристики ракеты довольно противоречивы и зависят от автора публикации и времени сообщения. Изначально ее обсуждали как ракету с дальностью до 400 километров, летящую со скоростью до 6 Махов и боевой головкой в 300 килограммов. Позже были заявлены улучшенные параметры: дальность 1000 километров и скорость до 9 Махов.

По мнению экспертов, "Циркон" как и Х-47 "Кинжал" — твердотопливная ракета, которая разгоняется до значительной скорости, но на самом деле не способна преодолеть звуковой барьер.

Носителями этой ракеты являются фрегат "Адмирал Горшков" и атомная подводная лодка "Северодвинск". Оба судна требуют дополнительной адаптации для использования "Циркона".

В ноябре 2022 года российское государственное агентство ТАСС сообщило о разработке экспериментального образца мобильной наземной пусковой установки, способной использовать как ракеты "Оникс", так и "Циркон". Название этого комплекса не было упомянуто, однако говорилось о том, что, подобно системе "Бастион", он может быть оснащен двумя ракетами. В 2020 году появилась информация о том, что систему "Бастион" планируют адаптировать для применения с "Цирконом".

Работа системы "Бастион" Фото: Минобороны РФ

Ранее, в 2016 году, в НПО машиностроения были анонсированы планы по установке стационарной шахтной версии противокорабельного комплекса "Бастион" (также известного как "Бастион-С" или К-300С) в оккупированном Крыму к 2020 году. Этот комплекс, также известный как "Сотка" или "Объект-100", представляет собой наземную, а точнее подземную систему береговой обороны, разработанную для запуска противокорабельных ракет 3М44 "Прогресс". Он был введен в эксплуатацию еще в 1971 году и расположен рядом с Балаклавой. В 2016 году было объявлено о восстановлении его функциональности, после чего начались испытания и запуски ракет.

Береговой ракетный комплекс "Утес" Фото: РИА

Эксперты отмечают, что несмотря на потенциальные возможности, "Циркон" представляет высокую стоимость производства, и его использование требует дальнейших инвестиций, подчеркивают эксперты. Новости о заказе "нескольких десятков" ракет в 2022 году свидетельствуют о развитии этого направления, но производство еще находится в стадии развертывания.

Могли ли применить "Циркон" в Украине раньше

После массированной атаки на Запорожье 30 декабря Национальная полиция заявила, что Россия использовала ракеты, такие как "Циркон", и крылатые ракеты "Х-101". Однако эта информация, скорее всего, была предварительной, так как была представлена, вероятно, до проведения экспертизы во время ликвидации последствий атаки. Военно-воздушные силы ВСУ не подтвердили и не опровергли эту информацию. Не были также опубликованы окончательные результаты экспертизы.

Вместе с тем, 7 февраля обозреватели Defense Express со ссылкой на свои источники сообщили, обломки, которые были найдены сегодня соответствуют фрагментам еще одной неидентифицированной ракеты, которую ВС РФ применяли по Украине в начале года и в отношении которой также предполагалось, что это был "Циркон".

"Поэтому вполне возможно, что сегодня враг использовал эту ракету не впервые", — отмечают обозреватели.

Напомним, в Нацполиции сообщили, что ВС РФ атаковали Харьков пятью ракетами, две из которых оказались выпущенными в КНДР. По предварительным выводам специалистов — это северокорейские ракеты Hwasong-11GA (KN-23).