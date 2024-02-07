Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война Удары по военным объектам в РФ

Взрывы в России: масштабный пожар вспыхнул на заводе, производящем "Искандер-М" (видео)

Диана Бондаренко
Фото: Скриншот | Масштабный пожар вспыхнул в Ижевске

Российская противовоздушная оборона якобы уничтожила БПЛА и реактивные снаряды, однако в двух городах возникли масштабные пожары и есть пострадавшие.

Вечером 7 февраля в Российской Федерации прогремели взрывы. В частности, в Белгородской области и в Ижевске. В Минобороны заявили об ударах беспилотников и РСЗО RM-70 "Вампир". Фокус рассказывает подробнее о последствиях атаки.

Взрывы в Белгородской области

В Минобороны России сообщили о том, что около 17:20 мск беспилотники атаковали Белгородскую область. По информации оборонного ведомства РФ, средства противовоздушной обороны якобы уничтожили два украинских дрона в регионе.

Кроме этого, в РФ заявили, что Белгородщину обстреляли с помощью РСЗО RM-70 "Вампир" около 16:30 мск.

"Дежурными средствами ПВО было уничтожено семь реактивных снарядов над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.

Также в Минобороны РФ рассказали об очередной атаке с помощью РСЗО в 19:50 мск. Российская ПВО якобы уничтожили пять реактивных снарядов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над Белгородом и районом сработала российская ПВО — было уничтожено семь воздушных целей на подлете к городу. По его словам, пострадали два человека, у одного мужчины баротравма, ему оказали помощь на месте. У второго мужчины диагностировали осколочное ранение головы и контузия, его госпитализировали в больницу.

"В городе Белгороде в двух многоквартирных домах выбиты окна в квартирах, около 15 автомобилей повреждены осколками. Также есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий. В Белгородском районе различные повреждения обнаружены в 2 частных домовладениях и на территории одного предприятия", — сказал Вячеслав Гладков.

Позже он сообщил, что российская ПВО снова работала над Белгородом и районом, она якобы уничтожила пять воздушных целей. По предварительным данным, пострадавших нет.

Однако в нескольких квартирах Белгорода было повреждено остекление, выбиты окна и посечены фасады в двух частных домовладениях. Также было повреждено хозяйственное сооружение еще в одном домовладении. Кроме этого, в районе пробило кровлю в домах, посечены три автомобиля.

По информации российского издания Mash, в результате обстрела Белгорода пострадали два человека, в целом по области — пять. Один из снарядов попал в землю рядом с фурой. Журналисты отметили, что атаковали в районе котельной завода ЖБК-1.

Местный Telegram-канал "Пепел" сообщил, что два попадания зафиксированы на территории витаминного завода в Белгороде, в частности один из боеприпасов попал в здание. Кроме этого, произошло попадание в котельную завода ЖБК-1 и цех металлоизделий, в результате чего возник пожар.

Невозможно отобразить содержимое. Посмотреть в Telegram

В Mash отметили, что через несколько часов состоялась вторая волна ударов по Белгороду. Местные жители видели вспышки в небе, якобы работала российская ПВО.

В Telegram-канале "Пепел" рассказали, что во время второй волны обстрелов у некоторых жителей Белгорода пропал свет. Кроме этого, обломки одного из БПЛА упали на автомобильный мост в районе Крейда.

Невозможно отобразить содержимое. Посмотреть в Telegram

Взрывы в Ижевске

В Telegram-канале Brief около 20:00 по киевскому времени сообщили о мощном взрыве в городе.

"Жители Ижевска сообщают о предполагаемом мощном взрыве в городе или его окрестностях", — говорится в сообщении.

В частности, в 12 километрах от Ижевска находится испытательный полигон Воткинского военного завода. По информации администраторов канала, там было что-то взорваться.

По словам местных жителей, взрыв мог быть связан с утилизацией ракетных двигателей на Воткинском заводе, который выпускает продукцию военного и гражданского назначения, периодически в этом районе "наблюдается что-то похожее на "ядерный" гриб".

Позже в МЧС сообщили, что причиной взрыва якобы стали технические работы на заводе.

Российское издание ТАСС заявило, что взрыв под Ижевском якобы произошел во время плановых испытаний ракетных двигателей.

Невозможно отобразить содержимое. Посмотреть в Telegram

Воткинский завод: что известно

В DeepState рассказали, что Воткинский район производит боеприпасы для ракетного комплекса стратегического назначения "Тополь-М". С 2006 года на заводе запустили серийное производство ракет "Искандер-М". Кроме этого, предприятие производит компоненты ракет, которые затем используются в российско-украинской войне, и проводит теоретические и практические исследования в сфере ракетного вооружения.

Взрывы в России

Напомним, ночью 5 февраля в Минобороны России рассказали, что якобы семь украинских беспилотников атаковали Белгородскую область. Российская ПВО якобы уничтожила дроны, однако зафиксированы повреждения в городе Губкин.