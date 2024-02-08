"Принимают трудные решения": в США прокомментировали нехватку боеприпасов у ВСУ

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что российские войска знают о проблемах украинской армии и пользуются ими.

Украинские военные вынуждены экономить боеприпасы, так как боятся, что они могут закончиться. Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга.

По словам американского чиновника, украинским командирам на поле боя приходится принимать трудные решения.

"Мы знаем, что в некоторых подразделениях они очень, очень тщательно распределяют свои боеприпасы, потому что начинают волноваться, что они закончатся", – сказал Кирби.

Он также отметил, что российские войска знают о проблемах украинской армии и пользуются ими.

"Вот почему они продолжают атаковать беспилотниками и ракетами, чтобы заставить украинцев использовать средства ПВО, которые, как они знают, сейчас не заменяются", – сказал он.

Во время того же брифинга Кирби заявил, что россияне хотят иметь оперативную базу в районе Авдеевки. Это отправная точка, логистический центр, однако Силы обороны Украины продолжают за нее бороться.

Напомним, что в ISW сообщили, что задержки помощи от Запада обостряют дефицит боеприпасов для ВСУ. По словам аналитиков, нехватка боеприпасов серьезно ухудшает работу контрбатарейных систем. Радары эффективны настолько, насколько велико количество снарядов у артиллерии.

Также аналитики заявили, что союзники США в Европе и Азии существенно расширили поддержку Украины. Южная Корея планирует в 2024 году подписать контракт с производителем Poongsan на массовый выпуск снарядов калибра 155-мм с дальностью до 60 км. По сообщениям аналитиков, Сеул начал непрямые поставки артиллерийских боеприпасов Украине в начале 2023 года.